В Новосибирске улицу Гидромонтажную откроют для автомобилей до Нового года

Фото: Сиб.фм
До наступления новогодних праздников в Новосибирске завершат ремонт на Гидромонтажной.
В Советском районе Новосибирска до новогодних праздников планируют открыть для проезда автомобилей Гидромонтажную улицу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ремонтные работы на теплотрассы на указанном участке подходят к концу.
«Уже завершается прокладка труб, и в ноябре планируется заполнение теплоносителя. Это займет некоторое время, но жилые дома и социальные объекты получают тепло и горячую воду от временной теплотрассы», — уточнили чиновники.
Также в мэрии добавили, что это последний объект в городе, который ремонтируют в уходящем году. Решение о проведении работ приняли в поздние сроки из-за высокой аварийности участка, добавили в администрации.
Восстановительные работы на проезжей части планируют закончить в мае следующего года.
Напомним, ранее в Новосибирске перекрыли улицу Ленина — Сиб.фм опубликовал 10 фото опустевших дорог.
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