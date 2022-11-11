В Новосибирске улицу Гидромонтажную откроют для автомобилей до Нового года

Фото: Сиб.фм

До наступления новогодних праздников в Новосибирске завершат ремонт на Гидромонтажной.

В Советском районе Новосибирска до новогодних праздников планируют открыть для проезда автомобилей Гидромонтажную улицу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ремонтные работы на теплотрассы на указанном участке подходят к концу.

«Уже завершается прокладка труб, и в ноябре планируется заполнение теплоносителя. Это займет некоторое время, но жилые дома и социальные объекты получают тепло и горячую воду от временной теплотрассы», — уточнили чиновники.

Также в мэрии добавили, что это последний объект в городе, который ремонтируют в уходящем году. Решение о проведении работ приняли в поздние сроки из-за высокой аварийности участка, добавили в администрации.

Восстановительные работы на проезжей части планируют закончить в мае следующего года.

Напомним, ранее в Новосибирске перекрыли улицу Ленина — Сиб.фм опубликовал 10 фото опустевших дорог.