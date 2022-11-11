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В Новосибирске выставили на продажу последнюю бутылку Coca-Cola

Фото В Новосибирске выставили на продажу последнюю бутылку Coca-Cola
Фото В Новосибирске выставили на продажу последнюю бутылку Coca-Cola

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Новосибирец выставил на продажу последнюю бутылку Coca-Cola.

В Новосибирске местный житель выставил на продажу «последнюю» бутылку оригинальной Coca-Cola. Объявление он разместил на сайте Avito. Молодой человек просит за бутылку напитка 1200 рублей.

Примечательно, что стоимость «последней» бутылки изменилась — изначально она составляла 1500 рублей. Продавец опубликовал информацию на сайте бесплатных объявлений.

Фото В Новосибирске выставили на продажу последнюю бутылку Coca-Cola 2

«Последняя бутылочка оригинальной Кока-колы в Новосибирске после закрытия всех заводов данной фирмы по области! Нектар богов», — иронизирует новосибирец.

Объявление стало популярным в соцсетях. Новосибирцы в комментариях отмечают, что цена явно завышена, несмотря шанс купить, вероятно, последнюю бутылку напитка.

Напомним, ранее в магазинах Новосибирска закончилась Coca-Cola местного производства.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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