В Татарске НСО попрощаются с двумя погибшими в зоне СВО бойцами

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В пятницу, 11 ноября, в Татарске Новосибирской области простятся с двумя бойцами, погибшими в зоне проведения специальной военной операции.

В пятницу, 11 ноября, в Татарске попрощаются с войнами Игорем Колесниковым и Павлом Диановым, погибшими во время специальной военной операции на территории Украины, сообщает группа «Новосибирск скорбит» во «ВКонтакте».

Прощание с героями пройдет на улице Ленина, 94 в зале РДК «Родина». С 10:00 попрощаются с Игорем Анатольевичем Колесниковым, а с 12:30 — с Павлом Алексеевичем Диановым.

Кроме того, на площади возле РДК «Родина» в 11:30 и 14:00 пройдет траурный митинг.

Ранее Сиб.фм сообщал о 26-летнем капитане Дмитрии Крюкове, также погибшем на Украине и похороненном в селе Бобровка Сузунского района Новосибирской области.