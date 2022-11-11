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В Татарске НСО попрощаются с двумя погибшими в зоне СВО бойцами

Фото В Татарске НСО попрощаются с двумя погибшими в зоне СВО бойцами
Фото В Татарске НСО попрощаются с двумя погибшими в зоне СВО бойцами

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

В пятницу, 11 ноября, в Татарске Новосибирской области простятся с двумя бойцами, погибшими в зоне проведения специальной военной операции.

В пятницу, 11 ноября, в Татарске попрощаются с войнами Игорем Колесниковым и Павлом Диановым, погибшими во время специальной военной операции на территории Украины, сообщает группа «Новосибирск скорбит» во «ВКонтакте».

Прощание с героями пройдет на улице Ленина, 94 в зале РДК «Родина». С 10:00 попрощаются с Игорем Анатольевичем Колесниковым, а с 12:30 — с Павлом Алексеевичем Диановым.

Кроме того, на площади возле РДК «Родина» в 11:30 и 14:00 пройдет траурный митинг.

Ранее Сиб.фм сообщал о 26-летнем капитане Дмитрии Крюкове, также погибшем на Украине и похороненном в селе Бобровка Сузунского района Новосибирской области.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Новосибирская область
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