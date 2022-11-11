Вместо ботокса: продукты, которые реально избавляют от морщин

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Еда, способная заменить антивозрастной крем – звучит как фантастика. Однако, это вполне реальная картина нашей жизни, где забота о своём питании даёт потрясающие результаты. Достаточно ввести в рацион омолаживающие продукты.
Научно доказано, существует способ «отодвинуть» старость и забыть о морщинах еще как минимум на 5-10 лет при помощи коррекции питания. Какой бы диеты вы ни придерживались, включите в рацион эти продукты: калорий они не прибавят, а состояние кожи улучшат и морщины предотвратят, уверяют эксперты в области диетологии и нутрициологии.
Самые мощные омолаживающие продукты, по мнению экспертов медицинского портала Маг103:
· жирная рыба и растительные масла,
· орехи,
· зелень и цитрусовые,
· красные и оранжевые овощи и фрукты.
1. Белок для разглаживания кожи (источники – телятина, рыба).
2. Витамин С для образования собственного коллагена (источники – апельсины, смородина, болгарский перец).
3. Жиры против высыхания кожи (источники – орехи, авокадо, рапсовое масло).
4. Листовые овощи для регенерации кожи (источники – шпинат, салат, брюссельская капуста).
Американские исследователи обнаружили, что наши тела могут производить специальный фермент, восстанавливающий участки кожи после повреждений ультрафиолетом. И что самое интересное, выработка этого фермента напрямую зависит от того, что мы едим. Специалисты составили список продуктов, которые эффективнее других способствуют выработке этого фермента и которые обязательно должны быть в летнем рационе всех, кто желает защитить свою кожу от палящих лучей:
· черника и арбуз,
· семена и орехи,
· морковь и листовая зелень,
· зелёный чай,
· цветная капуста.
Этот напиток, по наблюдению диетологов, способен без косметических средств устранить сухость кожи и появление на ней морщин:
· полтора стакана охлажденного зеленого чая;
· 1 стакан черники;
· 2 ломтика арбуза;
· половина небольшой цветной капусты;
· 1 небольшая морковь;
· 2 ст. л. конопляных семян;
· 1 ст. л. лимонного сока;
· несколько кубиков льда.
Все компоненты помещают в чашу блендера и взбивают до однородности.
Напоминаем о воде, которая лежит в основе жизни на Земле. Без необходимой влаги кожа теряет упругость и эластичность. Минимум, который позволит предотвратить высыхание кожи – 2 литра чистой воды в день.
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