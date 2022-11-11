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Волейбольный матч «Локомотив» — «Белогорье» состоится 11 ноября в Новосибирске

Фото Волейбольный матч «Локомотив» — «Белогорье» состоится 11 ноября в Новосибирске
Фото Волейбольный матч «Локомотив» — «Белогорье» состоится 11 ноября в Новосибирске

Фото: ВК «Локомотив-Новосибирск»

ВК «Локомотив» из Новосибирска сыграет с «Белогорьем» 11 ноября.

В пятницу, 11 ноября. в 19:00 на Локомотив Арене состоится матч «Локомотив» (Новосибирск) — «Белогорье» (Белгород). Игра пройдет в рамках седьмого тура PARI Суперлиги 2023.

Ранее обе команды получили путёвку в Финал четырёх Кубка России в Новом Уренгое.

1 ноября Исполком Всероссийской федерации волейбола принял решение «сменить поля»: все матчи белгородского клуба до конца 2022 года пройдут на гостевых площадках. Так, 11 ноября матч пройдет на домашней площадке «Локомотива», а 11 февраля игра состоится на «Белгород Арене».

Билеты на матч можно купить на сайте Локомотив Арены.

Игру будут транслировать на Локо-ТВ, Сибирь 24 и ТВ Старт.

За 49 предыдущих встреч «Локомотив» побеждал 21 раз, «Белогорье» — 28 раз. В турнирной таблице PARI Суперлиги 2023 «Белогорье» располагается на шестой строчке: 4 победы в 6 матчах.

Седьмой тур PARI Суперлиги 2023 завершится 13 ноября.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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