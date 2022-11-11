Вот что на самом деле испытывают люди за секунду до смерти - лучше присядьте

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Принято считать, что перед самым уходом человек бредит, но учёные доказали обратное: перед смертью сознание ясное, как никогда при жизни, а мозг работает на полную катушку.
Ученые академического медицинского центра из университета Лангоне в Нью-Йорке затеяли исследование околосмертного опыта пациентов. За три года были изучены воспоминания шестисот людей, переживших сердечно-легочную реанимацию после остановки сердца. Только на первый взгляд такие пациенты находились в бессознательном состоянии: «Во время умирания мозг имеет повышенную активность и повышенные маркеры ясности сознания, предположительно, человеческое самоощущение, как и другие биологические функции, может не полностью прекратиться со смертью, никакого бреда или галлюцинаций», заключили эскулапы.
Большинство из шестисот пациентов рассказали примерно одно и тоже:
· ощущение отделения от тела,
· наблюдали за происходящим вокруг них без боли,
· оценивали свою жизнь, анализировали свои действия и поступки по отношению к другим.
То, что околосмертные ощущения не бред учёные доказали при помощи специальных тестов на скрытую активность мозга, которые проводились прямо во время реанимации: «Мы обнаружили всплески мозговой активности: гамма-, дельта-, тета-, альфа- и бета-волны. Некоторые из этих волн возникают, когда люди находятся в сознании и выполняют высшие психические функции, такие как мышление, поиск в памяти и сознательное восприятие», -- пояснил один из руководителей исследования реаниматолог Сэм Парния.
Другой учёный шагнул дальше в исследованиях умирающего мозга. Невролог доктор Камерон Шоу исследовал мозг пациентки, разрезав его сразу после смерти, чтобы узнать, что произошло. Его выводы крайне любопытны:
1. мозг теряет чувство собственного «Я»;
2. свет в конце тоннеля – это сужение зрения, за которым следует темнота;
3. умирающий мозг создает визуальный мир, который похож на реальность, но не является реальностью, так как в этот момент человек уже «слепой»;
4. перед глазами проносится вся жизнь, но это происходит не так как в фильмах, когда жизнь мелькает, начиная с рождения и в хронологическом порядке, всё случилось сразу, либо некоторые воспоминания происходили одновременно с другими, хотя мозг отделил их в разные события;
5. мозг в момент смерти способен даже испытывать боль, которую чувствуют друзья и близкие умирающего человека.
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