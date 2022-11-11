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ВТБ запустил трансграничные переводы по номеру карты

Фото ВТБ запустил трансграничные переводы по номеру карты
Фото ВТБ запустил трансграничные переводы по номеру карты

Фото: ВТБ

Клиенты ВТБ могут переводить средства физлицам в страны СНГ по номерам карт зарубежных национальных платежных систем. Новый сервис ускорит и упростит транзакции для пользователей: теперь не нужно заполнять реквизиты счета получателя. Об этом заявил член правления ВТБ Святослав Островский в рамках форума инновационных финансовых технологий «Финополис-2022».

Клиенты ВТБ могут отправить деньги на карты национальных платежных систем соседних государств, в том числе Армении, Белоруссии, Киргизии. Провести транзакцию можно в мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн. Для этого достаточно указать только номер карты получателя и его ФИО. Средства поступят на счет мгновенно.

«ВТБ активно тестирует и внедряет новые технологии для проведения денежных переводов за рубеж. Изменившаяся экономическая ситуация и связанные с ней ограничения продолжают стимулировать развитие систем, альтернативных SWIFT. Прямые переводы на карты национальных платежных систем – один из наших флагманских проектов, максимально быстрый, удобный для пользователей. Сегмент трансграничных переводов обладает большим потенциалом для роста, поэтому мы продолжим и в дальнейшем работать в части расширения географии», – отметил член правления ВТБ Святослав Островский.

С июня клиенты ВТБ могут перевести средства за рубеж в национальных валютах дружественных стран: Азербайджан, Армению, Белоруссию и Казахстан, а также в страны Азии. Транзакция производится по банковским реквизитам в национальных валютах на счета физических и юридических лиц. С момента запуска сервиса в июне пользователи совершили более 31 тысячи операций на общую сумму 13 млрд рублей. По сравнению прошлым годом объем переводов в эти страны вырос в несколько десятков раз.

В октябре ВТБ запустил собственный сервис трансграничных переводов по номеру телефона в дружественные страны, первой из которых стала Армения. Российские клиенты ВТБ смогут мгновенно отправлять деньги на счет или карту клиенту – физическому лицу в Банк ВТБ (Армения) по номеру его мобильного телефона.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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