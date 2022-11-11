«Японцы» в приоритете: топ марок машин, которые новосибирцы сдают под залог

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В последнее время востребованность автозаймов увеличилась — на это повлияли комфортные ставки и доступность услуги. Компания Caranga выделила топ-5 марок машин, которые новосибирцы чаще всего отдают в залог. Среди фаворитов оказался азиатский рынок авто — к такому выводу пришли эксперты, изучив статистику заключения сделок с 1000 клиентов.
По данным компании, чаще всего новосибирцы отдают под залог седаны 2000-2008 года производства из среднерыночного ценового сегмента. На втором месте седаны 1995-1999 годов выпуска. Реже остальных закладывают кроссоверы. Сегодня средний чек по Сибири от сделок по автозаймам в Caranga составляет 148 тысяч рублей.
Примечательно, что клиенты компании в большинстве случаев отдают под залог японские марки. Среди них: Toyota, Nissan и Mitsubishi. Доля таких сделок в Caranga составила 35%. Следом идет Корея со своими Hyundai и Kia — около 23% от всех сделок. Третью строчку в топе занимают европейские машины, в частности, немецкого и французского производства — Mercedes, Volkswagen, BMW, Renault, Peugeot и Citroen (20%). Американские автомобили — Ford, Chevrolet — заняли четвертое место и составили 12% от всех залоговых сделок. И, наконец, российский автопром расположился на последнем месте — чаще всего новосибирцы оформляют автозаймы на LADA Priora, которая отличается своей ликвидностью. Сегодня доля российских марок составляет 10% от всех сделок компании по выдаче займов под залог авто.
Caranga предлагает клиентам онлайн-оформление залогового займа суммой до 500 тысяч рублей – заемщику даже не потребуется посещать офис компании. Машиной можно пользоваться все время действия договора займа вплоть до полной выплаты долга. Клиенты оперативно получают денежные средства на карту.
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