Гениально! Как легко постирать и высушить пуховик в стиральной машине дома

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На первый взгляд стирка пуховика кажется сложной и невыполнимой, однако сохранить презентабельный внешний вид и качество своей вещи можно выполнив несколько простых правил.

Правила ухода за пуховиком

Уход за пуховиком включает в себя правильную носку, хранение, чистку, а также грамотную стирку. Следить за состоянием верхней одежды и своевременно устранять загрязнения, можно с помощью восьми основных правил:

не стирать с гранулированным порошком;

не использовать отбеливатели;

не сушить с помощью отопительных устройств, фена;

не стирать при температуре выше 30-40°С;

не сушить слишком долго;

проверять швы, чтобы наполнитель не выбился наружу;

убирать на хранение в чистом, сухом виде;

хранить на плечиках, в чехле из натурального материала в сухом, тёмном месте.

Как почистить пуховик без стирки?

В первую очередь важно изучить информацию, расположенную на ярлыке вещи. Если там указано, что вещь можно подвергать только химической чистке, то лучше не экспериментировать. Модели с несъёмным мехом и кожаными вставками тоже лучше не стирать самостоятельно, так как кожа может сесть, а ворс – полинять.

В случае, если куртка-пуховик в целом чистая, но слегка загрязнилась, можно почистить ее мягкой щеткой или губкой с небольшим количеством хозяйственного мыла. Для этого одежду вешают на плечики над ванной и осторожно очищают. Что касается жирных пятен от косметики, то они легко устраняются жидкостью для мытья посуды. Главное – сильно не тереть. А цветные пятна с белого изделия удаляются раствором из перекиси водорода и нашатырного спирта, взятых 1:1.

Как постирать пуховик в домашних условиях?

Если стирка пуховика в стиральной машинке запрещена, придётся проводить этот процесс вручную. Для этого: очистите карманы, отстегните съёмные детали, выведите пятна. Затем используйте специальное средство для стирки пуховиков или детский шампунь без красителя. Вода должна быть нагрета до 30 градусов. Интенсивно тереть детали одежды нельзя, лучше воспользоваться мягкой щеткой или губкой. После чего, вещь нужно полоскать несколько раз, постоянно меняя воду. Отжать необходимо слегка, не скручивая вещь. В завершении процедуры повесьте пуховик над ванной на мягкие плечики,а когда вода стечет – вынесите на воздух.

Как постирать пуховик в стиральной машине?

Если процедура автоматической стирки разрешена производителем, подготовьте изделие: отстегните мех, съёмные элементы. Пуховик стирается вывернутым наизнанку, с отстёгнутым капюшоном и застёгнутыми молниями, кнопками, пуговицами. Пояс с металлической пряжкой лучше стирать отдельно, руками. Используйте гель для стирки пуховиков.

Стирка пуховика в машинке проводится в ручном, деликатном режимах или опциях «Пуховое одеяло», «Пуховые изделия», при минимальной температуре. Воспользуйтесь функцией дополнительного полоскания. Не кладите вместе с верхней одеждой другие вещи. При стирке длинный пуховик раздувается. Чтобы препятствовать этому, добавьте в барабан чистое, нелиняющее полотенце.

Пух не собьётся, если бросить в барабан шарики, созданные специально для стирки пуховиков. Специальные приспособления легко заменить обычными чистыми мячами, которыми играют в большой теннис. Заранее постирайте их отдельно, чтобы убедиться, что они не линяют. Достаточно 3-5 штук мячиков. В холодное время года стирка пуховика в машине автомат должна заканчиваться отжимом, если это разрешено производителем. Отжимают вещь при 600 оборотах, не вынимая шариков. Они не позволят наполнителю сбиваться в комки.

Как правильно высушить пуховик после стирки?

Пуховик после стирки нуждается в грамотной сушке. Сразу расстегните молнии, выверните карманы и расправьте вещь. Встряхните, чтобы пух или перо распределились внутри. Повесьте на плечики, так вода стечёт быстрее, и отправьте на свежий воздух в хорошо проветриваемое, защищенное от прямых солнечных лучей, место. Периодически необходимо встряхивать изделие, расправляя руками колтуны перьев.

Уже сухую вещь можно отпарить. Если пуховик потерял «пушистость», положите его в барабан машинки вместе с шариками или мячиками и включите отжим. Сбившийся в карманы и уголки пух можно вернуть на места с помощью пылесоса для чистки штор. Трубкой без насадки нужно водить по углам и по кругу. Пуховик снова станет равномерно пушистым. Замятины и складки можно устранить при помощи парового утюга.

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