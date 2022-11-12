Хамство! Вот что мужчины говорят о женщинах, когда их не слышат

Freepik, authors: izusek, martin-dm, andresr, Kuzmichstudio

Представители сильного пола редко напрямую говорят о том, что думают и чувствуют. Потому девушка приходится гадать, что же они думаю на самом деле. В материале Сиб.фм рассказываем о том, что говорят мужчины в своих мыслях, но не решаются сказать.

«Сделай первый шаг или хотя бы намекни, что я тебе нравлюсь»

Даже самому мужественному парню будет неприятно получить отказ от понравившейся девушки, с которой он хочет познакомиться. Задетое самолюбие — не самая приятная вещь, и часто величина разочарования не зависит от того, насколько сильно была симпатична данная девушка. Главное — она отвергла, пренебрегла, отказалась от него. Поэтому большинство парней хотели бы получить от девушки условный знак, что они ей интересны, и лишь тогда начинать покорять женское сердце.

«Ты можешь командовать в постели»

Традиционное распределение гендерных ролей исключает такую ситуацию. Ведь главный во всех житейских вопросах мужчина, а значит, инициатива во время интимных моментов также принадлежит ему. Однако, как оказалось, очень многим мужчинам импонирует ситуация, когда любимая занимает активную позицию: она не только принимает знаки внимания с его стороны, но и сама не боится действовать. Конечно, мало кому из представителей сильного пола понравятся экстремальные варианты. Однако, такие шаги будут восприняты на ура.

«Ты прекрасна, только перестань жаловаться»

Представители сильного пола вряд ли находились бы рядом со своими женщинами, если бы считали их непривлекательными. Ведь мужчины по своей природе визуалы, а следовательно, внешность любимой для них крайне важна.В то же время, разным мужчинам нравятся различные типы женского телосложения. Поэтому фразы «А я не толстая?» или «Ой, посмотри, на моем лице появилась новая морщинка» должны перейти в разряд табу.

«Скажи мне комплимент. А лучше два»

В обществе считается, что восхищение не слишком важно для сильного пола. А говорить комплименты — это прерогатива мужчин, что в корне неверно. Ведь мужчины точно так же нуждаются в одобрении, признании и ласковых словах.

«Будь уверенной в себе»

Если верить статистике глянцевых журналов, то 78 % мужчин скорее предпочли бы пойти на свидание с уверенной в себе девушкой, нежели наоборот. Мужчины говорят: «Каждый из нас хотел бы видеть рядом с собой красивую женщину. Но если у нее масса комплексов, которые она не умеет скрыть, то ореол привлекательности очень скоро становится тусклым». Именно уверенность в себе и харизма делают женщину намного привлекательной в физическом смысле. А мужчины воспринимают женщин так, как они сами воспринимают себя.

«Тебя, наверное, тянет ко мне»

Согласно недавним исследованиям современных психологов, когда мужчины чувствуют себя усталыми, они начинают переоценивать интерес к ним со стороны противоположного пола. Любому парню, независимо от его внешности и успешности в жизни, хочется чувствовать себя мачо, от которого женщины ну просто без ума. В то же время, девушкам не нравится излишняя мужская самоуверенность.

Ранее Сиб.фм писал о том, по каким признакам мужчины отличают натуральную грудь от силиконовой. Напомним, обладатели каких имен никогда не по любят по-настоящему, а также стало известно, как распознать импотента на первой встрече.

Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.