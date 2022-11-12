Коронавирус со смертностью 90% предсказал глава Курчатовского института Ковальчук

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Российский ученый Михаил Ковальчук допустил появление коронавируса с высоким показателем смертности.

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявил о рисках появления коронавируса со смертностью 90%. Учёный выступил накануне на форуме Finopolis, передает РИА Новости.

"Сегодня вызов, вы должны понимать: атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас с вами сегодня, ветшает, потому что убьют нас с вами другим путем <...>. На этом закончится все. Мы с вами должны понимать, что биоопасность стала главным", — цитирует издание слова Ковальчука.

Он призвал уделить внимание проблеме биологической опасности.