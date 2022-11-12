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общество

Коронавирус со смертностью 90% предсказал глава Курчатовского института Ковальчук

Фото Коронавирус со смертностью 90% предсказал глава Курчатовского института Ковальчук
Фото Коронавирус со смертностью 90% предсказал глава Курчатовского института Ковальчук

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Российский ученый Михаил Ковальчук допустил появление коронавируса с высоким показателем смертности.

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявил о рисках появления коронавируса со смертностью 90%. Учёный выступил накануне на форуме Finopolis, передает РИА Новости.

"Сегодня вызов, вы должны понимать: атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас с вами сегодня, ветшает, потому что убьют нас с вами другим путем <...>. На этом закончится все. Мы с вами должны понимать, что биоопасность стала главным", — цитирует издание слова Ковальчука.

Он призвал уделить внимание проблеме биологической опасности.

"Американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями. Они сначала могут делать эндемичные вирусы, которые губят скот, подрывают сельское хозяйство. Вот африканская чума свиней — рукотворное дело", — заявил ученый.
Ранее новосибирский инфекционист перечислил симптомы заражения штаммом коронавиурса "Омикрон".

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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