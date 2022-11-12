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В ЛДС Новосибирска началась уборка помещений перед открытием

Фото В ЛДС Новосибирска началась уборка помещений перед открытием
Фото В ЛДС Новосибирска началась уборка помещений перед открытием

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

Работы по уборке помещений и устранению строительных дефектов начались в ЛДС в Новосибирске.

В Новосибирске готовят к сдаче Многофункциональную ледовую арену, которая станет основным домашним стадионом для хоккейного клуба «Сибирь». Сейчас в ЛДС ведутся работы по уборке помещений и устранению строительных дефектов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Начинается уборка уже готовых помещений, устранение дефектов, которые возникли в ходе производства работ. Замечания устраняются субподрядными организациями по утвержденному графику", — уточнили в правительстве.

Сдача ЛДС назначена на конец декабря 2022 года.

На данный момент подрядная организация ООО «ЭлинАльфа» выполнила основной объем работ. Арена подключена к коммуникациям, уже смонтированы кресла на трибунах, начата подготовка к заливке хоккейного поля тренировочной зоны. Завершается установка кресел в ВИП-зоне.

Снаружи благоустроена прилегающая к ЛДС территория, вокруг высажены деревья и кустарники.

Напомним, 6-этажный спортивный комплекс общей площадью 55 тыс. кв. м может вмещать до 10 тысяч зрителей. Также здесь будут спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, необходимые вспомогательные помещения.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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