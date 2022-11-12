В Новосибирске табор цыган напал на женщину в автобусе № 30

Жители Новосибирска сняли на видео драку цыганских женщин с пассажиркой в маршрутном такси № 30.

В Новосибирске группа женщин цыганской национальности устроила потасовку в маршрутном такси № 30 вечером 11 ноября. По словам очевидцев, конфликт произошел после попытки обокрасть одну из пассажирок автобуса. Видео инцидента размещено в паблике "АСТ-54" в "ВК".

На кадрах видно, что маршрутка переполнена. Несколько женщин в черных платках и капюшонах громко кричат, ругаются матом и пытаются вырвать пакет. Одна из участниц конфликта прикрывает лицо маской со стразами.

Находившийся рядом мужчина наблюдал за происходящим, не вмешиваясь в драку.

Чем закончился конфликт, не известно. При этом в комментариях к видео новосибирцы отметили, что не в первый раз замечают компанию "вороваек" в городских маршрутках.

"У меня пытались рюкзак открыть, но я заметила и толкнула одну, хорошо, что мне уже выходить нужно было", — поделилась подписчица паблика.

"Эти цыгани во всех маршрутках садятся и воруют. Они специально делают. Одну из них я узнала . Уже перестали на 74 садиться т.д так они на 30 машрутку садятся", — добавила еще одна участница обсуждения.

"Они в 72 маршрутке ездят постоянно вечером, шумные женщины. Почему то так и думала, что скоро в аст засветятся. Кстати да, и 50 р из кармана пропали после поездки с ними", — резюмировала девушка по имени Маргарита.

Напомним, в октябре цыганские дети жестоко избили собаку в Новосибирской области.