В Новосибирской области пассажирка Land Cruiser погибла в ДТП с КамАЗом

Фото УГИБДД по Новосибирской области

В Искитимском районе Новосибирской области пассажирка Toyota Land Cruiser скончалась после ДТП с КамАЗом на встречной полосе.

В субботу, 12 ноября, в Искитимксом районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. На трассе столкнулись Toyota Land Cruiser, КамАЗом и автомобиль ВАЗ. В результате скончалась женщина-пассажир джипа, водитель отечественного седана госпитализирована с различными травмами.

Как сообщили в региональном УГИБДД, авария произошла в 8:50 часов.

"Женщина 1988 года рождения, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, двигалась со стороны федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт", проехав около 800 метров в направлении Искитима, при неустановленных обстоятельствах, выехала на полосу встречного движения (на данном участке автодороги обгон запрещён) и совершила столкновение со встречным автомобилем КамАЗ", — рассказали в ведомстве.

После столкновения иномарку отбросило на автомобиль ВАЗ. За рулем отечественного седана также находилась женщина 1975 года. Она ехала в сторону Икитима.

В аварии погибла пассажирка автомобиля Toyota — женщина в возрасте 50-55 лет.

На месте работают правоохранители.