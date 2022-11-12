Житель Новосибирской области убил знакомого ножом за пьяную драку

Фото: pixabay.com
В Здвинском районе Новосибирской области 41-летний мужчина убил знакомого ножом, узнав, что тот устроил пьяную драку.
В августе 2022 года, житель Здвинского района Новосибирской области убил знакомого ножом за пьяную драку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.
Убитый выпивал с другими людьми дома у обвиняемого, который в какой-то момент уснул в одной из комнат. Пока он спал, между гостями произошла драка по незначительному поводу.
После пробуждения мужчина увидел синяки на теле товарища, а узнав о драке, схватил нож и несколько раз ударил им зачинщика в живот. 35-летний гость умер на месте.
Сначала обвиняемый спрятал тело убитого у себя в погребе, а позже в соседней нежилой квартире. Опасаясь последствий и наказания, мужчина уехал в соседнее село, как раз в это время родственники потерпевшего обратились в полицию.
На сибиряка завели уголовное дело, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Он полностью признал свою вину.
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