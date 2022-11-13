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Быть беде: этим трем знакам Зодиака категорически запрещено пить

Фото Быть беде: этим трем знакам Зодиака категорически запрещено пить
Фото Быть беде: этим трем знакам Зодиака категорически запрещено пить

Freepik, authors: Yana Tikhonova, sutthirat sutthisumdang, LeArchitecto

По словам астрологов на злоупотребление алкоголем оказывает влияние знак зодиака, под которым родился человек. В материале Сиб.фм рассказываем о тех представителях зодиакального круга, которые категорически противопоказан алкоголь.

Телец

Фото Быть беде: этим трем знакам Зодиака категорически запрещено пить 2

Представители данного знака производят впечатление людей, которые совершенно равнодушны к алкоголю. Собственно, так на самом деле и есть, однако если Телец позволит себе маленькую слабость и выпьет лишнего, ждите беды. Такие люди быстро теряют над собой всякий контроль и бездумно падают в объятия спиртного.

В нетрезвом состоянии Тельцы способны совершить глупости, поэтому за ними нужен глаз да глаз. Однако астрологи рекомендуют соблюдать осторожность — если уроженцу знака что-то не понравится, может и кулаки в ход пустить.

Водолей

Фото Быть беде: этим трем знакам Зодиака категорически запрещено пить 3

Люди, рожденные под этим знаком, падки на спиртные напитки. А все потому, что алкоголь дарит им ощущение эйфории и прочих приятных вещей. Под влиянием градуса Водолеи готовы пуститься на немыслимые приключения, поэтому даже сложно сказать, что будет лучше — если рядом с ними будет кто-то находиться и попробует в нужный момент остановить от нетрезвых подвигов или если поблизости никого не будет и Водолей не втянет в неприятности никого, кроме себя. А на следующее утро он не вспомнит свои похождения вообще.

Рыбы

Фото Быть беде: этим трем знакам Зодиака категорически запрещено пить 4

Весьма эмоциональные Рыбы порой настолько сильно загоняются, что решают снизить тревожность с помощью алкоголя. Действительно, на какое-то время спиртное помогает уроженцам водного знака расслабиться и позабыть о проблемах. Однако если Рыбы примут на грудь чрезмерно много, это может закончиться неприятностями, так как в нетрезвом состоянии представители знака быстро теряют координацию и могут упасть на ровном месте.

Ранее Сиб.фм писал о том, астролог Володина назвала знаки Зодиака, которых ждет опасность осенью. Напомним, какие знаки зодиака в ближайшее время сменят работу, а также стало известно, кто из зодиакальных знаков относится к долгожителям.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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