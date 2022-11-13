Долго не проживут: эти знаки Зодиака не созданы для семейной жизни

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Специалисты назвали четырех представителей зодиакального круга, которые не готовы к серьезным отношениям и семейной жизни.

Овен

У представителей данного знака существуют свои правила и стандарты жизни. А все возможные силы брошены на их выполнение. Крайне редко Овны готовы идти на компромисс ради гармонии в любовных отношениях, поэтому множество потенциальных партнеров становились отвергнутыми. У таких людей есть свой темп. Они не выбирают: подождать партнера или бросить. Выбор крайне сложный, и Овен предпочтет его избежать в целом. «Я» — это приоритет. Овны никогда не смогут отдаться другому человеку. Они ценят себя, а другие их видят эгоистами.

Близнец

Рожденными под знаком Близнецы — великие собеседники. У них хватает обаяния, красноречия и уверенности, чтобы вести интересную беседу. Однако когда заходит речь о долгосрочных отношениях и обязательствах, можно обнаружить, что у них начинаются затруднения со словами. Они «сжимаются» и отказываются озвучивать свои мысли. Для Близнецов общение с людьми — это удовольствие. Но взять на себя груз серьезных отношений они не могут.

Стрелец

Стрельцы не любят слишком серьезно относиться к жизни. Они ценят одиночество, и им нравится веселиться с друзьями. Стрельцам по душе случайные знакомства, но они впадают в ступор, когда все становится слишком серьезным. Представители данного знака всегда ценят свободу и независимость выше всего остального. Они чувствуют, что отношения душат и могут стать препятствием в достижении поставленных целей.

Водолей

Водолею нравится устанавливать глубокие и интимные связи. Но нести любовь через долгосрочные отношения — это слишком. У представителей данного знака непостоянный характер: трудно сказать, что будет в эту минуту, а что — в следующую. Именно из-за этого их партнеры могут сами убегать.

Ранее Сиб.фм публиковал рейтинг совместимостей по знаку зодиака. Напомним, кого из представителей зодиакального круга ждет богатство в ноябре, а также были названы знаки, которые никогда не подадут на развод.

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