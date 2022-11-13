Изуродует любую: эта форма шапок катастрофически не идёт женщинам после 40 лет

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Каждая женщина стремится угнаться за последними трендами в мире моды. Однако трендовая вещь не всегда создает тот образ, который бы нам хотелось. Так, перед сезоном холодов эксперты назвали формы шапок, которые не подойдут женщинам после 40 лет.

Тонкая черная шапка

По словам экспертов, тоненькая шапка на резинке выглядит нелепо и нарушает пропорции: на контрасте с объемной курткой голова выглядит слишком маленькой. Черный оттенок подчеркивает малейшие морщинки и синяки под глазами. Такая шапка — модный враг любой женщины.

Лучше выбрать модель поплотнее, чтобы она держала форму, но не давила на лоб. Цвет должен быть светлым, освежающим — подойдут сиреневый, мятный, нежно-розовый, пастельная гамма ярких оттенков. Так вы подчеркнете глаза и румянец.

Леопардовая панама с надписью

После 40 лет стилисты рекомендуют выбирать трендовые аксессуары — они визуально скидывают возраст. Панама с этой миссией справляется на отлично, только важно следить за рисунком и надписями. Микс леопарда с инфантильной надписью смотрится комично.

Шапка с огромным помпоном

Как сказали специалисты, если вы не идете на вечеринку снеговиков, убирайте такие шапки подальше. Облегающая модель с огромным помпоном точно не подчеркнет красоту и элегантность. Уместно после 40 лет смотрится шапка с небольшим вязаным помпоном.

Бесформенная кепка со слоганом

Попытка рассказать о себе с помощью слоганов после 40 лет смотрится наивно. Да и бесформенная кепка не вяжется с образом состоявшейся женщины. Вместо антитренда лучше купить плотную кепку яркого оттенка — красный, например, идет всем. А вместо длинных надписей и слоганов желательно выбрать некрупный логотип — статусно и ненавязчиво.

Разноцветный платок

Они актуальны всегда, но пестрые принты тесно ассоциируются с образом бабушки. Нет смысла совсем отказываться от платков, они теплые и идеально подходят для холодов, нужно просто поменять принт. Чтобы не состарить себя раньше времени, лучше выбрать варианты в клетку или с мелкими логотипами.

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