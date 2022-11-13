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Ковид маскируется под ОРВИ: первые симптомы грозного штамма «Цербер» в ноябре 2022

Фото Ковид маскируется под ОРВИ: первые симптомы грозного штамма «Цербер» в ноябре 2022
Фото Ковид маскируется под ОРВИ: первые симптомы грозного штамма «Цербер» в ноябре 2022

Фото: pixabay.com

Коронавирусную инфекцию поставили в один ряд с сезонной ОРВИ. Несмотря на то, что новый штамм с грозным названием «Цербер» отличается высокой скоростью заражения, течение его, по большей части, лёгкое, а симптомы напоминают банальную простуду.

Новый мутант

Ковид пока не сдаётся. В ответ на изобретение вакцины и выработку коллективного иммунитета, коварный вирус мутирует и учится обходить защиту человеческого организма. Но, как показывает всемирная история, тысячелетнее противостояние людей и вирусов заканчивается победой разумных существ. На днях директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что первая в России вакцина против новых вариантов штамма коронавируса «Омикрон» (в их числе и новый «Цербер») готова к испытаниям. Разработка вакцины завершена. Теперь учёные ожидают её массовое производство и выход на медицинский рынок.

Фото Ковид маскируется под ОРВИ: первые симптомы грозного штамма «Цербер» в ноябре 2022 2

Напоминает ОРВИ

Заразиться новым «ковидом» стало гораздо легче, предупреждают российские доктора. По их словам, симптоматика ковида трудно отличима от других простудных инфекций: «Внешние проявления мутировавшего вируса напоминают ОРВИ. Больной может испытывать озноб, лихорадку. Также возможны рвота, диарея и появление сыпи. Температура тела при заболевании «Цербер» и «ХВВ» редко превышает 38 °C», рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, вариант «Цербер» действительно более заразный по сравнению с предыдущими вариантами «Омикрона», поэтому крайне важно продолжать соблюдать меры профилактики:

· носить средства индивидуальной защиты;

· избегать массовых скоплений людей;

· принимать препараты, содержащие витамины C, D и Zn.

В России всё спокойно!

Согласно данным Роспотребнадзора, эпидситуация по COVID-19 в нашей стране остается стабильной. Заболеваемость в России снижается уже седьмую неделю подряд.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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Россия
Новосибирск
коронавирус
симптомы
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