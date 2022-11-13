Мощный взрыв прогремел в центре Стамбула

Фото: соцсети
Сообщается, что в результате взрыва в Стамбуле пострадали как минимум 11 человек.
В турецком Стамбуле в центре города произошёл взрыв. Об этом сообщает РИА-Новости. Инцидент произошёл 13 ноября на туристической улице Истикляль. На кадрах — момент взрыва, который запечатлели очевидцы.
По предварительной информации местных СМИ, в результате мощного взрыва пострадали не меньше 11 человек.
Кроме того, турецкие СМИ утверждают, что погибли четыре человека. Точных данных о пострадавших и погибших пока нет. Власти также не сообщали о причинах взрыва.
Улицу, на которой произошёл взрыв, перекрыли. На ней находится Российское консульство в Стамбуле.
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