Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

Мощный взрыв прогремел в центре Стамбула

Фото Мощный взрыв прогремел в центре Стамбула
Фото Мощный взрыв прогремел в центре Стамбула

Фото: соцсети

Сообщается, что в результате взрыва в Стамбуле пострадали как минимум 11 человек.

В турецком Стамбуле в центре города произошёл взрыв. Об этом сообщает РИА-Новости. Инцидент произошёл 13 ноября на туристической улице Истикляль. На кадрах — момент взрыва, который запечатлели очевидцы.

По предварительной информации местных СМИ, в результате мощного взрыва пострадали не меньше 11 человек.

Кроме того, турецкие СМИ утверждают, что погибли четыре человека. Точных данных о пострадавших и погибших пока нет. Власти также не сообщали о причинах взрыва.

Улицу, на которой произошёл взрыв, перекрыли. На ней находится Российское консульство в Стамбуле.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

113943
Пенсионеров ошарашила новость о прибавке с 1 января 2023 года: кому придут повышенные выплаты
33791
Новогодние каникулы в 2023 году будут длиннее: сколько дней отдыхаем в январе
27184
Уехавшие из-за мобилизации в Казахстан жители Новосибирска начали возвращаться обратно
23026
В Новосибирске рабочая неделя 14 ноября начнётся с дождей
17539
Житель Новосибирска задержан за фейки об убитых солдатах в соцсетях
15608
В Зеленый день Сбера выдачи потребительских кредитов превышают рекордные миллиард рублей в час
14108
Коридор затмений и Кровавая луна: самые опасные дни для стрижек и косметологии в ноябре 2022