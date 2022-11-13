Не такой милый, как на картинке: Водяной Кролик готовит испытания для этих знаков Зодиака в 2023 году

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Кому-то год Кролика сулит счастье и успех, а кому-то придется за него побороться. В материале Сиб.фм рассказываем, кому из представителей зодиакального круга нужно готовиться к испытаниям в 2023 году.

Лев

В новом году у представителей данного знака появится много вопросов, на которые они не будут знать ответы. Первая половина года станет для них самой трудной. Чтобы не сбиться с намеченного пути, нужно научиться противостоять любым вызовам судьбы. Несмотря на то, что год будет непростым, у них прибавится решимости и энергии, чтобы преодолевать любые невзгоды. Облегчение они смогут почувствовать лишь в апреле. Вторая половина года подарит Львам приятную встречу с человеком, который станет для них кем-то больше, чем просто другом. Львам нужно быть аккуратнее с финансами и отказаться от необдуманных растрат. Умение сдерживать себя станет для них самым важным уроком.

Стрелец

Стрельцам в 2023 году предстоит преодолеть много препятствий и трудностей, а также приспособиться к различным ситуациям, которые будут происходить в карьере и личной жизни. Самым трудным для них окажется апрель, ведь именно в этом месяце они почувствуют упадок сил. Представителям знака придется подчиняться всем правилам, которые будут не по душе. Большую прибыль принесет Стрельцам бизнес, который они начнут во второй половине года. Чтобы обрести успех в личной жизни, таким людям нужно проявлять гибкость и умение идти на компромиссы.

Рыбы

То, насколько удачным или плохим станет для Рыб будущий год, зависит от их умения преодолевать любые препятствия на своем пути. Большое внимание следует уделить своему здоровью: больше отдыхать, высыпаться и расслабляться. В финансовом плане их ждет много трудностей, поэтому следует быть особенно аккуратными со своими расходами и инвестициями. Чтобы год закончился успешно, не стоит поддаваться соблазнам и идти на поводу у других людей. Стоит довериться своей интуиции и четко следовать своим планам.

Дева

Чтобы преодолеть любые препятствия и трудности, Девам в предстоящем году придется проявить гибкость и ловкость. Кроме того, им стоит вести упорядоченный образ жизни, уметь четко составлять планы и учитывать все нюансы. Много трудностей ждет тех, кто решится начать свой бизнес, поэтому важно получить поддержку близких людей или компаньонов. Небольшие перемены ждут Дев и в личной жизни. Многим придется пройти проверку на верность и доказать, что у них есть чувства к партнеру. Самое главное, не нервничать, иначе потом появятся проблемы со здоровьем.

Козерог

Много неприятных событий ждет Козерогов в 2023 году. Проблемы будут сыпаться одна за одной, так что у представителя знака даже не будет возможности успевать решать их. Чтобы справиться с любыми задачами, Козерогам следует проявлять осторожность, быть внимательными и не спешить. Любое поспешно принятое решение может сыграть с ними злую шутку и привести к еще большим неприятностям. Кроме того, разочарование ждет тех, кто уже давно состоит в отношениях. Не исключено, что их вторая половинка уже давно изменяет.

Ранее Сиб.фм писал о том, кто из зодиакальных знаков живёт дольше всех. Напомним, что двух представителей зодиакального круга ждёт богатство, а также названы знаки, которые фатально друг другу не подходят.

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