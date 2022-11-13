Новосибирская область вошла в ТОП 5 по количеству ДДУ зарегистрированных в 3 квартале 2022 года

Фото: Максим Николаев

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев прокомментировал включение Новосибирской области в пятерку лидеров по количеству зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве среди регионов страны.

Центральный аппарат Федеральной Службы Кадастра и Картографии подвел итоги по показателям «Количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве», за 3 квартал 2022 года по регионам РФ.

Первую тройку с большим отрывом составили столичные регионы Москва — 30 737 ДДУ и Московская область — 21 921 штук, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург – 12 365 штук. На эти три региона приходится 43% всех продаж по ДДУ в стране. В первом полугодии было 37%. Продажа новостроек смещается в столичные регионы страны.

Далее следуют Свердловская область — 6 965 зарегистрированных ДДУ и замыкает ТОП-5 регионов Новосибирская область — 5 907 штук.

«Новосибирская область поднялась на 1 позицию в рейтинге и обошла Краснодарский край и Красноярский край, а Свердловская на три позиции, а также вернула себе первое место по объёму продаж в СФО, которое неизменно занимала последние 4 года, хотя по итогам первых 9 месяцев немного уступает Красноярскому краю», — резюмировал Николаев.

Остальные регионы СФО по итогам 3 квартала 2022 года снизили свои позиции. Красноярский край занимает 12 место, Иркутская область – 27-е, Алтайский край — 31-е, в Кузбасс – 32-е. Остальные регионы СФО во второй половине или в конце списка.

Отдельно аналитик выделил Томскую область, где высока доля продаж по ДКП в сданных домах напрямую от застройщика.