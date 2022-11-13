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общество

Осиротевшие медвежата из Новосибирска полетят на реабилитацию в Ленинградскую область

Фото Осиротевшие медвежата из Новосибирска полетят на реабилитацию в Ленинградскую область
Фото Осиротевшие медвежата из Новосибирска полетят на реабилитацию в Ленинградскую область

Фото: Сиб.фм

Спасённых в Новосибирской области медвежат будут учить адаптироваться к взрослой жизни в реабилитационном центре Ленинградской области.

14 ноября двоих медвежат — брата и сестру — отправят авиарейсом в Ленинградскую область. Там они будут находиться в реабилитационном центре и готовиться к самостоятельной, взрослой жизни. Специалисты будут осматривать животных, правильно кормить и воспитывать. Далее их ждёт выпуск в дикую природу.

История медвежат-сирот наделала много шума в середине сентября. Местные жители рассказывали, что оставшиеся без матери детёныши побирались у ближайших к лесу домов.

Спасением первого медвежонка занялась зоозащитница. Но позже она не смогла никуда пристроить косолапого. В Минприроды пояснили, что такая «самодеятельность» волонтера не укладывается в рамки закона, и забрали девочку. Второго мишку, Яшу, нашли позже. Сейчас они в приютах.

В понедельник, 14 ноября, они полетят Ленобласть.

Как рассказал журналисту Сиб.фм и.о. начальника управления по охране животного мира Минприроды по Новосибирской области Владимир Чёрный, специалисты в Ленинградской области будут проводить обследование медведей, чтобы в дальнейшем отправить их в Карелию. По его словам, не исключен и другой вариант — медведей могут оставить в зоопарке, если они не смогут адаптироваться к лесу.

Волонтерам приюта, в котором сейчас находится Яша, очень сложно расставаться с косолапым. Они привыкли кормить его виноградом и чесать пузико.

Как рассказала журналисту Сиб.фм волонтер Стасья, в сентябре медвежонок Яша был в плачевном состоянии.

"В ужасном состоянии он был, очень истощенный, очень медлительный", — поделилась она.

"Мишка очень любит виноград, за виноград он душу продаст", — дополнила Стасья.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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