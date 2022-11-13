«Полковник Иванов слушает!»: вот как российские пенсионеры отвечают телефонным мошенникам из банков – учитесь

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Телефонные мошенники и их преступные схемы изрядно портят жизнь не только россиянам, но и наносят урон банкам. Грубо говоря, достали всех. Но многие жители нашей страны уже научились «правильно» говорить со злоумышленниками. Самыми изобретательными оказались пенсионеры, ведь именно они подвергаются вторжению мошенников больше остальных.

Вот тебе и бабушки-старушки

Забавный разговор однажды пришлось услышать автору этой публикации возле подъезда обычной городской многоэтажки. Обычная компания пожилых людей обсуждала тему телефонных мошенников громко и эмоционально. Но при этом, они не жаловались друг другу, а смеялись. Любопытной и полезной информацией поделились они.

Универсальные ответы мошенникам

Среди универсальных ответов на звонок мошенников были разные варианты: от интеллигентных до обескураживающих и даже грубых.

1. «Спасибо. Я проверю информацию и перезвоню на горячую линию» — такой вариант использует очень уважаемая в нашем дворе пенсионерка Галина Васильевна, много лет проработавшая директором школы.

2. «Как, переводят все мои 100 рублей?» — предложила бабушка из соседней квартиры. По её словам, эта фраза ставит в тупик звонящего, а вынужденная пауза позволяет повесить трубку.

3. "Извините, но моя карта с номером... уже не обслуживается" – так ловит мошенников на незнании её данных милая и добрая пенсионерка из соседнего дома.

4. "Спасибо, я сейчас как раз иду в банк, узнаю, спасибо за информацию"» — не менее действенная фраза, чем предыдущие.

5. На звонки о несанкционированном снятии средств со счёта можно ответить и так:

- Что, мои деньги воруют?

- Да.

- Пущай воруют, не мешайте. И жмём на «отбой» звонка.

6. «А я обычно шучу над такими звонящими и называю данные карты с потолка. Когда они это понимают, так злятся, а мне весело и деньги на месте», поделился дедушка Серёжа из нашего подъезда.

7. «Когда кто-то представляется сотрудниками банка, подхожу к радиоприёмнику, сотовый поближе и включаю на всю мощь. Отключаются сразу», — рассказала знакомая моей мамы.

8. «Когда мне звонят, якобы, из банка, я прошу назвать свои ФИО и номер договора, по которому он является сотрудником банка, после чего они бросают трубку», — придумала нехитрый способ защиты бывшая сотрудница банка, ныне пенсионерка.

9. "Уважаемый, вы не ошиблись, это прокуратура". В секунду мошенники бросают трубку!», рассказал бывший сотрудник прокуратуры, ныне пенсионер Андрей Иванович (очень уважаемый в нашем подъезде человек).

10. « Я просто начинаю зачитывать им статью 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Мошенничество с использованием банковских карт"). И они на второй части этой статьи бросают трубку», поделился бывший сотрудник МВД.

Запретные слова

Общаться с мошенниками может быть опасно — некоторые из них записывают голоса людей. И потом используют такие записи в банках и других местах, где есть распознавание голоса. В сомнительных разговорах юристы не рекомендуют произносить следующие фразы:

· да;

· нет;

· я подтверждаю;

· любые цифры;

· Ф. И. О. и любые персональные данные.

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