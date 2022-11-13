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Пропавшая 15-летняя девочка из Новосибирска может быть в Томске

Фото Пропавшая 15-летняя девочка из Новосибирска может быть в Томске
Фото Пропавшая 15-летняя девочка из Новосибирска может быть в Томске

ФОТО: VK.COM/LA_TOMSK

Подростка из Новосибирска ищут также в Томске.

Пропавшая без вести 15-летняя жительница Новосибирска может находиться в Томске. Об этом сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Волонтёры сообщают, что Снежана Шак (Чугай) ушла из дома в Октябрьском районе 7 ноября. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

В ориентировке названы приметы девочки: рост 158 см, полное телосложение, крашеные черные волосы до плеч, карие глаза.

Была одета в серо-зеленую куртку, черное худи, черные спортивные штаны, черные полуботинки или серо-белые кроссовки.

Владеющих информацией о местонахождении подростка просят сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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