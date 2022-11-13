Пропавшая 15-летняя девочка из Новосибирска может быть в Томске

ФОТО: VK.COM/LA_TOMSK
Подростка из Новосибирска ищут также в Томске.
Пропавшая без вести 15-летняя жительница Новосибирска может находиться в Томске. Об этом сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Волонтёры сообщают, что Снежана Шак (Чугай) ушла из дома в Октябрьском районе 7 ноября. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
В ориентировке названы приметы девочки: рост 158 см, полное телосложение, крашеные черные волосы до плеч, карие глаза.
Была одета в серо-зеленую куртку, черное худи, черные спортивные штаны, черные полуботинки или серо-белые кроссовки.
Владеющих информацией о местонахождении подростка просят сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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