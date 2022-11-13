Разлучница: как понять, что вашего мужчину приворожили

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По словам эзотериков, любой магический обряд имеет свои последствия, в том числе и любовный приворот. В материале Сиб.фм рассказываем, как определить, что вашего мужа приворожили.

Изменение привычного поведения

Если мужчину приворожили, его поведение резко меняется. Он становится совершенно не похожим на себя. Если мужчина, к примеру, всегда отличался крайне спокойным нравом, то во время приворота он становится нервным, раздражительным и злым. В то же время появляется апатия, нежелание заниматься повседневными делами. Мужчина выглядит все чаще подавленным и отстраненным, не желая разговаривать и делиться своими переживаниями.

Рассеянность

Частая забывчивость и задумчивость также является признаком приворота, особенно если такие качества мужчине не свойственны. Появляется ощущение, будто он постоянно витает где-то в облаках, забывая о важных делах. Кроме того, привороженный мужчина становится крайне невнимательным, отрешенным и рассеянным. Он постоянно отвлекается на какие-то ненужные проблемы, мысли и дела, будто не замечая вокруг себя то, что действительно важно и необходимо в первую очередь.

Эмоциональность

Всегда спокойный, сдержанный и скупой на эмоции мужчина становится во время приворота неуправляемым. Он часто скандалит, заводится из-за любой мелочи, повышает тон и даже способен довести любую ссору до настоящей истерики. Такие эмоциональные взрывы входят у привороженного человека в привычку, пугая всех вокруг. Появляется внезапная агрессия, ярость по пустякам, а иногда и просто на ровном месте.

Нарушения речи

Во время приворота мужчина часто путается в словах, забывает, о чем хотел сказать, и может даже замолчать на полуслове, объясняя все это тем, что резко забыл суть разговора и свою мысль.Также он может рассказывать о чем-то бессмысленном, путая два совершенно разных понятия, различные истории, у которых нет связи. Появляется привычка резко переключаться с темы на тему, не замечая за собой таких действий.

Потеря интереса к близким

Привороженный мужчина обычно начинает терять интерес к своим родным, близким и друзьям. Он все реже уделяет им время и внимание, постепенно сводя к минимуму встречи с ними. Со временем начинает казаться, что мужчина вообще забывает о том, что у него есть семья, так как совершенно не интересуется жизнью близких.

Внезапный интерес к определенной женщине

Этот признак может выявить не только наличие приворота, но и ту, кто его навел. Мужчина резко начинает упоминать чуть ли не в каждом разговоре женщину, о которой не вспоминал очень давно. Если такое происходит в совокупности с одним из вышеописанных признаков, то вероятнее всего, мужчину действительно приворожили, а виновница всего именно эта женщина, о которой так часто он вспоминает.

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