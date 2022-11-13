Суперкомпьютер определил дату конца света: в этот год цивилизация перестанет существовать

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Суперкомпьютер World One, который прогнозирует закономерности в цивилизации, выдал срок смерти всего человечества.

Суперкомпьютер был создан в 1973 году по заказу Римского клуба. Он основан на сложном алгоритме, который учитывает множество факторов, включая уровень рождаемости и уровень загрязнения окружающей среды. Полный анализ позволяет спрогнозировать, какой будет жизнь. Отмечается, что несколько предсказаний данной машины уже сбылись, в частности, ее прогноз относительно снижения доступности природных ресурсов и жизненно важных минералов.

Согласно расчетам машины, человечество может погибнуть уже к 2050 году. Причем виновными в этом станут сами люди, вернее, их деятельность, способствующая загрязнению окружающей среды.

«Примерно с 2040-го по 2050 год цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать», — отмечается в прогнозе.

При этом изменить ситуацию не поможет даже полный переход на «экологически чистые» автомобили и строгий контроль рождаемости. Кроме того, о крайне критическом состоянии планеты стало известно еще в 2020 году.

Такой печальный прогноз для всей планеты предвещает не только машина, но и эксперты. Так, генсек ООН Антониу Гутерриш на открытии климатической конференции COP27 в Египте заявил, что человечество стремительно движется в сторону климатического ада.

«Глобальная температура продолжает расти. Наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на педали газа. Поэтому я призываю к заключению исторического пакта между развитыми и развивающимися странами — Пакта климатической солидарности», — сказал он.

По его словам, подписавшие пакт страны должны приложить усилия, чтобы в ближайшее десятилетие не допустить повышения глобального потепления больше чем на 1,5 градуса. Также богатые страны и международные финансовые учреждения должны предоставить помощь, чтобы развивающиеся страны ускорили переход на возобновляемые источники энергии.

Напомним, что весь мир пережил не один «конец света», самый известный из них – 21 декабря 2012 года. С тех пор апокалипсис и гибель всего живого предрекают регулярно.

Ранее Сиб.фм писал о том, что мрачное пророчество Матроны Московской на 2023 год повергло в ужас. Напомним, что в сети появилось зловещее предсказание Нострадамуса, а также обнародовано архивное предсказание Мессинга.

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