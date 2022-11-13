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культура

В Новосибирске на спектакль «Принцесса и Людоед» пожаловались из-за пропаганды ЛГБТ

Фото В Новосибирске на спектакль «Принцесса и Людоед» пожаловались из-за пропаганды ЛГБТ
Фото В Новосибирске на спектакль «Принцесса и Людоед» пожаловались из-за пропаганды ЛГБТ

Фото: Pixabay.com

Обвинение в пропаганде ЛГБТ может стать причиной для проверки спектакля в Новосибирске.

В Новосибирске написали донос на детский спектакль «Принцесса и Людоед». Об этом сообщила режиссер постановки Полина Кардымон в своем Telegram-канале. По её словам, причиной для заявления могло стать подозрение в пропаганде ЛГБТ.

«Доносчиков возмутило, что в детском спектакле принцессу играет мужик с усами. Теперь в минкульте собирают какую-то этическую комиссию, чтобы посмотреть и понять... есть ли в этом действе "пропаганда ЛГБТ" или нет», — отметила режиссер.

Детский спектакль показали в «Первом театре». Доносы на постановку поступили уже после премьеры, отметила Кардымон. По её словам, никаких нарушений в спектакле нет и напомнила про античную культуру, в которой мужчины играли женские роли.

Стихотворение «Принцесса и Людоед» написал советский писатель Генрих Сапгир.

Напомним, суд запретил строительство нового кампуса НГУ из-за жалоб экоактивистов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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