Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске журналистам показали спасённых зоозащитницей медвежат

Фото В Новосибирске журналистам показали спасённых зоозащитницей медвежат
Фото В Новосибирске журналистам показали спасённых зоозащитницей медвежат

Фото Сиб.фм

В данный момент на месте передержки медвежат работает корреспондент Сиб.фм: специалисты Минприроды Новосибирской области рассказали о будущем медвежат.

История медвежат, которые начали выходить к людям в Болотнинском районе, наделала много шума в середине сентября. Местные жители рассказывали, что оставшиеся без мамы детёныши побирались у ближайших к лесу домов.

Испугавшись за будущее медвежонка, который, по сообщениям местных, остался уже один, спасать его поехала зоозащитница Елена Боченкова. Она вместе с мужем поймала его в клетку, но потом возникла проблема с его передержкой.

Помогли попавшей под жёсткую критику общественнице специалисты министерства экологии и природных ресурсов Новосибирской области. Долгое время велись переговоры с реабилитационным центром в Ленинградской области, волонтёры которого в итоге согласились принять двух найденных медвежат.

"Так как процедура транспортировки сопровождается большим количеством документов, проверками различных служб, а боксы, в которых будут лететь дикие животные в самолёте — закрытые, министерство предлагает представителям СМИ приехать на место передержки одного из медвежат предварительно за день до вылета", – сообщили в Минприроды.

Фото В Новосибирске журналистам показали спасённых зоозащитницей медвежат 2

Читайте в ближайшее время на сайте Сиб.фм репортаж о том, как сейчас себя чувствует Яша, и почему планируется его переезд в Карелию.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

99152
Пенсионеров ошарашила новость о прибавке с 1 января 2023 года: кому придут повышенные выплаты
22894
В Новосибирске рабочая неделя 14 ноября начнётся с дождей
21027
Новогодние каникулы в 2023 году будут длиннее: сколько дней отдыхаем в январе
20080
Уехавшие из-за мобилизации в Казахстан жители Новосибирска начали возвращаться обратно
17469
Житель Новосибирска задержан за фейки об убитых солдатах в соцсетях
15083
В Зеленый день Сбера выдачи потребительских кредитов превышают рекордные миллиард рублей в час
14061
Коридор затмений и Кровавая луна: самые опасные дни для стрижек и косметологии в ноябре 2022