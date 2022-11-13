В Новосибирске журналистам показали спасённых зоозащитницей медвежат

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В данный момент на месте передержки медвежат работает корреспондент Сиб.фм: специалисты Минприроды Новосибирской области рассказали о будущем медвежат.

История медвежат, которые начали выходить к людям в Болотнинском районе, наделала много шума в середине сентября. Местные жители рассказывали, что оставшиеся без мамы детёныши побирались у ближайших к лесу домов.

Испугавшись за будущее медвежонка, который, по сообщениям местных, остался уже один, спасать его поехала зоозащитница Елена Боченкова. Она вместе с мужем поймала его в клетку, но потом возникла проблема с его передержкой.

Помогли попавшей под жёсткую критику общественнице специалисты министерства экологии и природных ресурсов Новосибирской области. Долгое время велись переговоры с реабилитационным центром в Ленинградской области, волонтёры которого в итоге согласились принять двух найденных медвежат.

"Так как процедура транспортировки сопровождается большим количеством документов, проверками различных служб, а боксы, в которых будут лететь дикие животные в самолёте — закрытые, министерство предлагает представителям СМИ приехать на место передержки одного из медвежат предварительно за день до вылета", – сообщили в Минприроды.

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