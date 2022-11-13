В Новосибирской области ищут подрядчика на Южный транзит за 880 миллионов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На сайте Госзакупок стартовал аукцион по поиску подрядчика на строительство Южного транзита в Новосибирской области – начальная цена лота 880 миллионов рублей.

Информация о старте торгов появилась на сайте Госзакупки. Заказчиком проекта является Управление контрактной системы Новосибирской области.

Согласно условиям контракта, за 880 миллионов рублей подрядчик должен будет провести проектно-изыскательные работы по строительству Южного транзита — от трассы Р-254 «Иртыш» до Р-256 «Чуйский тракт» через Обь. Деньги выделят из бюджета Новосибирской области.

"Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: “Строительство автомобильной дороги Южный транзит от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» через реку Обь”,

– сказано о характере работ в описании объекта.

Сделать проект подрядчик должен будет до 30 мая 2025 года. Планируется, что дорога Южного транзита, состоящая из шести полос, увеличит пропускную способность до 120 тысяч автомобилей в сутки. Также напомним, что в апреле 2021 года стало понятно, что стоимость работ выросла почти в два раза.