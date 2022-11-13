Вот почему снятся умершие: как успокоить душу покойника

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Покойные родственники могут сниться живым по самым разным причинам. Многие верят, что умерший таким способом хочет о чем-то предупредить. В материале Сиб.фм рассказываем об основных причинах встречи во сне с умершим.

Тяжелая утрата

Смерть близкого человека всегда вызывает переживания, сложные эмоции и нежелание смириться с реальностью. Отрицание происходящего накладывает сильный отпечаток не только на сознательном, но и на подсознательном уровне. Психике нужно пройти все стадии принятия смерти близкого. Чтобы облегчить процесс горевания, подсознание через сновидения контактирует с переживающим тяжелую утрату человеком и помогает ему принять новые условия существования.

Отражение скрытой части личности

Образы людей, которые мы видим во сне, часто являются отражением какой-то скрытой части нашей личности. Они символизируют собой те нежелательные или травмирующие психику элементы бессознательного, которые мы предпочитаем не выпускать наружу. Однако избавиться от них без работы над психическими травмами практически невозможно, они все равно рано или поздно начнут напоминать о себе. Так, подсознание при помощи покойника во сне, который олицетворяет собой определенную скрытую часть личности, дает подсказки и пытается помочь решить уже давно наболевшую проблему.

Резкая смена погоды

В древности люди верили, что умершие снятся к резкой перемене погоды. Объясняется этот тем, что из-за перепадов атмосферного давления у фантомов появляется способность проникать в самые дальние уголки подсознания живого человека и взаимодействовать с ним во сне. Ученые уже доказали, что резкое понижение или повышение атмосферного давления вызывает понижение или повышение артериального давления, из-за чего самочувствие человека ухудшается. Наши же сновидения зависят от нашего самочувствия, поэтому многим людям перед резкой переменой погоды снятся ушедшие из жизни родственники или друзья.

Неправильный образ жизни

Существуют и злые сны, где покойники хотят поймать вас и как следует напугать. Такие сны обычно снятся тем, кто ведет неправильный образ жизни. Умершие люди могут сниться и в том случае, если у вас неправильный режим дня: вы поздно ложитесь спать и рано просыпаетесь. Организм не успевает отдохнуть и набраться сил, поэтому подсознание при помощи покойников предупреждает вас о том, что нужно начать вести более здоровый и активный образ жизни, иначе в ближайшем будущем могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Предупреждение о каких-то изменениях в жизни

Часто сны, в которых покойники контактируют с живыми людьми, являются вещими снами. Мертвые могут предупредить о грядущих изменениях в жизни. Эти изменения могут иметь как положительный, так и отрицательный характер, все зависит от контекста сна и от чувств, которые испытывает сновидец.

Душа умершего не может обрести покой

Те,кто верит в потусторонний утверждают, что покойник снится своим родственникам и друзьям тогда, когда его душа застряла между мирами и не может обрести покой. Она мучается и мается, но не может ни вернуться в мир живых, ни попасть в мир умерших. В таких случаях священники рекомендуют помолиться за душу усопшего, поставить поминальную свечу, постоять возле могилы, рассказать умершему о том, что тревожит, попрощаться с ним, осознать и принять его смерть, а затем отпустить его душу.

Умерший просит передать ему какой-то предмет

Если вы забыли положить в гроб какой-то важный для покойника предмет, то он может приходить к вам и другим знакомым во сне и требовать, чтобы ему передали эту вещь. Чтобы покойник успокоился и перестал приходить во сне, нужную ему вещь необходимо передать с другим умершим человеком, который будет похоронен на том же кладбище.

Ранее Сиб.фм писал о том, почему нельзя наряжаться в покойников и ложиться в гроб даже в шутку. Напомним, почему нельзя поминать покойников через год после смерти и часто о них думать.

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