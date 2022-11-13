«Залезу под полку!»: беженка из ДНР рассказала, как попала в Новосибирск

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Татьяна Кияшко из Ясиноватского района ДНР рассказала, как попала в Новосибирск с мужем и двумя детьми на три квоты.

Семья Кияшко решила бежать в Россию ещё в 2014 году. У женщины на руках был двухлетний ребёнок и ей стало за него страшно.

"Украинские войска приезжали и ставили свои танки. Начали к женщинам приставать, занимались мародёрством в магазинах. Зашёл-вышел и говорили: "Порошенко расплатится!" У меня муж, двое мальчишек, нам страшно стало. Не было уверенности, что это закончится в ближайший год, два, три. Уже тогда было понятно, что это затянется и без помощи сторонних сил не закончится", – вспоминает Татьяна.

Из родного Очеретино семья сбегала на такси. так и добрались до Матвеева Кургана, где был распределительный центр.

"Там сидят сотрудники МЧС, палаточный городок. Зрелище – жуткое: всё в пыли, ветра. Говорят: «кто едет в Новосибирск?» Я бегу: «мы поедем!» Мы не имели никакого понятия о России. Они говорят: «мы вызываем тех, кто записывался заранее». Я говорю: «а как нам быть? Мы только приехали, с сумками стоим». Говорят: «слушайте внимательно, объявляют квоты, какие города объявляют места», – продолжает рассказ Татьяна.

– Мы остались на раскладушках в палатке человек на 20. На следующий день объявляют Тверь и Новороссийск. Говорю: «Михаил Круг пел про Тверь, поехали». Записались. Раз, поезд отменили, что-то там у них произошло".

Так Татьяна с мужем и двумя детьми просидели на вещах трое суток, не было возможности даже помыться.

"Дети плачут, у мелких началась диарея, какая-то интоксикация. Опять объявляют: "Новосибирск, три места". А у нас самому малому – 2,2 года. Я говорю: "Мы поедем". Мне: "вас четверо, места только три". Я говорю: "я под полку залезу, только увезите отсюда!" Так мы попали в Новосибирск. Заранее мы ничего не планировали. Но страха не было", – говорит Татьяна.

В Новосибирске семью отвезли в Боровое, в пункт временного размещения в лагере "Олимпиец". Татьяна говорит: "приняли лучше некуда!" Однако уже через 3 месяца пришлось начинать самостоятельную жизнь.

"Муж поехал в город, «2ГИС» мы пользоваться не умели, читали на автобусе и ехали. Муж искал, искал, нашёл работу на НЗСК, завод строительных конструкций. Приезжает, говорит: «Тань, зарплата – 16 тысяч». Но выхода не было – ездил с НЗХК на Боровое. Мужу дали общежитие, но оно было только для рабочих. А сроки поджимали, пошли к генеральному директору – нам пошли навстречу, выделили отдельную комнату в этом общежитии. На первое время дали диван и печку, а потом помогли с квартирой, оформить ипотеку", – добавила Татьяна.

Самой женщине пришлось переквалифицироваться из делопроизводителя в обжигальщицу печи, но Татьяна ни о чём не жалеет. Лишь со смехом вспоминает свой детский страх восьмилетней давности. Она уверена, что её детей теперь ждёт мирное будущее.

Также напомним, что накануне в Новосибирске искали приёмные семьи для 49 детей-сирот из ДНР. Трудность была в том, что братьев и сестёр, которых по 3-5 человек, было решено не разлучать.