Если вас зачали в этот день, будете счастливы: как расчитать по дате рождения

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Особенности характера, жизненные взлёты и падения, продолжительность жизни и многое другое можно узнать всего из нескольких цифр даты рождения человека. Современные нумерологи научились высчитывать по дате рождения будущей мамы, в каком месяце можно родить счастливого ребёнка.
Отправная точка в вычислении даты зачатия счастливого ребёнка – номер жизненного пути будущей мамы, рассказал эзотерик, нумеролог, таролог Артем Донсков. По его словам, рассчитать этот номер просто. К примеру:
1. дата вашего рождения 23 февраля 1984 года;
2. нужно сложить все цифры: 2+3+0+2+1+9+8+4=29;
3. полученные цифры также складываем между собой, пока не получится простое число: 2+9=11, 1+1= 2;
4. итоговое число — 2 — это и есть ваш номер жизненного пути.
По этой ключевой цифре и делаются предсказания, подобно знакам зодиака в гороскопах.
Число 1 — август, сентябрь;
Число 2 — декабрь;
Число 3 — февраль;
Число 4 — март;
Число 5 — май, ноябрь;
Число 6 — июль;
Число 7 — июнь;
Число 8 — апрель;
Число 9 — январь, октябрь.
Зная благоприятный период для рождения малыша, можно подсчитать и лучшее время для зачатия.
Овен (21 марта — 20 апреля) — лучшие даты для зачатия:
· с 25 июня по 15 июля;
· с 25 октября по 15 ноября,
· с 25 февраля по 15 марта.
Телец (21 апреля — 21 мая) — лучшие даты для зачатия:
· с 25 июля по 15 августа;
· с 25 ноября по 15 декабря;
· с 25 марта по 15 апреля.
Близнецы (22 мая — 21 июня) — лучшие даты для зачатия:
· с 25 августа по 15 сентября;
· с 25 декабря по 15 января;
· с 25 апреля по 15 мая.
Рак (22 июня — 22 июля) — лучшие даты для зачатия:
· с 25 июля по 15 августа;
· с 25 ноября по 15 декабря;
· с 25 марта по 15 апреля.
Лев (23 июля — 21 августа) — лучшие даты для зачатия:
· с 25 июня по 15 июля;
· с 25 октября по 15 ноября;
· с 25 февраля по 15 марта.
Дева (22 августа — 23 сентября) — лучшие даты для зачатия:
· с 25 сентября по 15 октября;
· с 25 января по 15 февраля;
· с 25 мая по 15 июня.
Весы (24 сентября — 23 октября) — лучшие даты для зачатия:
· с 25 сентября по 15 октября;
· с 25 января по 15 февраля;
· с 25 мая по 15 июня.
Скорпион (24 октября — 22 ноября) — лучшие даты для зачатия:
· с 25 июня по 15 июля;
· с 25 октября по 15 ноября;
· с 25 февраля по 15 марта.
Стрелец (23 ноября — 22 декабря) — лучшие даты для зачатия:
· с 25 августа по 15 сентября;
· с 25 декабря по 15 января;
· с 25 апреля по 15 мая.
Козерог (23 декабря — 20 января) — лучшие даты для зачатия:
· с 25 июня по 15 июля;
· с 25 октября по 15 ноября;
· с 25 февраля по 15 марта.
Водолей (21 января — 19 февраля) — лучшие даты для зачатия:
· с 25 июля по 15 августа;
· с 25 ноября по 15 декабря;
· с 25 марта по 15 апреля.
Рыбы (20 февраля — 20 марта) — лучшие даты для зачатия:
· с 25 сентября по 15 октября;
· с 25 января по 15 февраля;
· с 25 мая по 15 июня.
Отметим, что не взирая на науку, эксперты всех сфер настоятельно рекомендуют за несколько месяцев до беременности перестать нервничать, начать баловать свой организм витаминами и смотреть только хорошие, добрые фильмы.
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