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Если вас зачали в этот день, будете счастливы: как расчитать по дате рождения

Фото Если вас зачали в этот день, будете счастливы: как расчитать по дате рождения
Фото Если вас зачали в этот день, будете счастливы: как расчитать по дате рождения

Фото: pixabay.com

Особенности характера, жизненные взлёты и падения, продолжительность жизни и многое другое можно узнать всего из нескольких цифр даты рождения человека. Современные нумерологи научились высчитывать по дате рождения будущей мамы, в каком месяце можно родить счастливого ребёнка.

Номер жизненного пути

Отправная точка в вычислении даты зачатия счастливого ребёнка – номер жизненного пути будущей мамы, рассказал эзотерик, нумеролог, таролог Артем Донсков. По его словам, рассчитать этот номер просто. К примеру:

1. дата вашего рождения 23 февраля 1984 года;

2. нужно сложить все цифры: 2+3+0+2+1+9+8+4=29;

3. полученные цифры также складываем между собой, пока не получится простое число: 2+9=11, 1+1= 2;

4. итоговое число — 2 — это и есть ваш номер жизненного пути.

По этой ключевой цифре и делаются предсказания, подобно знакам зодиака в гороскопах.

Фото Если вас зачали в этот день, будете счастливы: как расчитать по дате рождения 2

Даты для рождения счастливого малыша

Число 1 — август, сентябрь;

Число 2 — декабрь;

Число 3 — февраль;

Число 4 — март;

Число 5 — май, ноябрь;

Число 6 — июль;

Число 7 — июнь;

Число 8 — апрель;

Число 9 — январь, октябрь.

Зная благоприятный период для рождения малыша, можно подсчитать и лучшее время для зачатия.

Фото Если вас зачали в этот день, будете счастливы: как расчитать по дате рождения 3

Планируем зачатие по знаку Зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля) — лучшие даты для зачатия:

· с 25 июня по 15 июля;

· с 25 октября по 15 ноября,

· с 25 февраля по 15 марта.

Телец (21 апреля — 21 мая) — лучшие даты для зачатия:

· с 25 июля по 15 августа;

· с 25 ноября по 15 декабря;

· с 25 марта по 15 апреля.

Близнецы (22 мая — 21 июня) — лучшие даты для зачатия:

· с 25 августа по 15 сентября;

· с 25 декабря по 15 января;

· с 25 апреля по 15 мая.

Рак (22 июня — 22 июля) — лучшие даты для зачатия:

· с 25 июля по 15 августа;

· с 25 ноября по 15 декабря;

· с 25 марта по 15 апреля.

Лев (23 июля — 21 августа) — лучшие даты для зачатия:

· с 25 июня по 15 июля;

· с 25 октября по 15 ноября;

· с 25 февраля по 15 марта.

Дева (22 августа — 23 сентября) — лучшие даты для зачатия:

· с 25 сентября по 15 октября;

· с 25 января по 15 февраля;

· с 25 мая по 15 июня.

Весы (24 сентября — 23 октября) — лучшие даты для зачатия:

· с 25 сентября по 15 октября;

· с 25 января по 15 февраля;

· с 25 мая по 15 июня.

Скорпион (24 октября — 22 ноября) — лучшие даты для зачатия:

· с 25 июня по 15 июля;

· с 25 октября по 15 ноября;

· с 25 февраля по 15 марта.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря) — лучшие даты для зачатия:

· с 25 августа по 15 сентября;

· с 25 декабря по 15 января;

· с 25 апреля по 15 мая.

Козерог (23 декабря — 20 января) — лучшие даты для зачатия:

· с 25 июня по 15 июля;

· с 25 октября по 15 ноября;

· с 25 февраля по 15 марта.

Водолей (21 января — 19 февраля) — лучшие даты для зачатия:

· с 25 июля по 15 августа;

· с 25 ноября по 15 декабря;

· с 25 марта по 15 апреля.

Рыбы (20 февраля — 20 марта) — лучшие даты для зачатия:

· с 25 сентября по 15 октября;

· с 25 января по 15 февраля;

· с 25 мая по 15 июня.

Отметим, что не взирая на науку, эксперты всех сфер настоятельно рекомендуют за несколько месяцев до беременности перестать нервничать, начать баловать свой организм витаминами и смотреть только хорошие, добрые фильмы.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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