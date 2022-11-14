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бизнес экономика

Интернет-банк ВТБ Бизнес стал проектом года по версии CNews Awards

Фото Интернет-банк ВТБ Бизнес стал проектом года по версии CNews Awards
Фото Интернет-банк ВТБ Бизнес стал проектом года по версии CNews Awards

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Интернет-банк ВТБ Бизнес для клиентов среднего и малого бизнеса победил в номинации «Проект года» в рамках премии CNews Awards.

В этом году сервис был полностью переведен на импортонезависимые решения. Интернет-банк задействуют в своей работе 1 млн пользователей.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, в 2022 году ВТБ реализовал проект по переводу интернет-банка ВТБ Бизнес на отечественные ИТ-компоненты. Это позволило сохранить функционал и качество сервиса, обеспечив его независимость от зарубежного программного обеспечения. Банк задействовал российские open-source решения, обеспечившие стабильность и безопасность обслуживания клиентов.

«Сегодня уже более 1 миллиона пользователей задействуют в своей работе интернет-банк ВТБ Бизнес, поэтому нам особенно важно обеспечивать развитие сервиса на высоком технологическом уровне. Профессиональное признание наших решений подтверждает правильность выбранного нами подхода, благодаря которому мы повышаем качество обслуживания и создаем для предпринимателей комфортную цифровую среду для решения бизнес-задач», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«ВТБ ведет постоянную работу по внедрению удобных и современных сервисов для наших клиентов. Банк ориентируется преимущественно на разработки на открытом коде и их регистрацию в Едином реестре российского программного обеспечения. Мы завершили разработку необходимых технологических и продуктовых решений для миграции наших клиентов из старых систем. Это позволило нам перейти к реализации новых уникальных продуктов для пользователей интернет-банка ВТБ Бизнес. Мы благодарны жюри премии за высокую оценку нашей работы», − подчеркнул Павел Дременков, заместитель руководителя департамента технологического развития корпоративного бизнеса ВТБ.

Справка

CNews Awards – ежегодная премия в сфере информационно-коммуникационных технологий, организованная крупнейшим ИТ-изданием Cnews. Определяет лауреатов и победителей путем прямого электронного голосования участников CNews Forum – это более 1600 представителей рынка ИКТ, экспертов и СМИ. Критериями в каждой из номинаций стали значимость проекта для страны, отрасли, повышение эффективности бизнеса, использование передовых технологий и другие.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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