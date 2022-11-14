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«Локомотив» обыграл «Белогорье» со счетом 3:0 в Новосибирске

Фото «Локомотив» обыграл «Белогорье» со счетом 3:0 в Новосибирске
Фото «Локомотив» обыграл «Белогорье» со счетом 3:0 в Новосибирске

Фото: ВК «Локомотив-Новосибирск»

11 ноября на Локомотив Арене в Новосибирске матч «Локо» — «Белогорье» завершился со счетом 3:0.

В пятницу, 11 ноября в Новосибирске состоялся волейбольный матч «Локомотив» — «Белогорье», который закончился со счетом 3:0 в пользу команды из Новосибирска.

Счёт в партиях — 25:17, 30:28, 25:21.

Первый сет начался с захвата инициативы «Локомотивом» — 8:4. Это преимущество сохранялось всю игру: 16:13, 21:17. Завершилась партия с отставанием оппонента в 8 баллов: 25:17.

Второй сет стал долгой игрой из отставания для железнодорожников: они догнали белгородских «львов» в концовке и доиграли партию на «больше-меньше»: 30:28.

Третий сет и вновь фора для команды из Новосибирска. Отрыв от соперника увеличивался в течение матча, дойдя до 4 очков разницы. 25:21 и уверенная победа «Локомотива».

Наибольший индивидуальный результат показал диагональный Дражен Лубурич — 20 очков. Затем Дмитрий Лызик: 14 очков и 88% эффективности. 10 очков принёс блокирующий Ильяс Куркаев.

Также эта игра стала первой в сезоне, когда в стартовом составе команды появился доигровщик Омар Курбанов.

Следующий матч «Локомотива» пройдет 20 ноября в Новосибирске. В гости к железнодорожникам приедет «Кузбасс» из Кемерово. Билеты доступны на сайте Локомотив Арены.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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