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Под Новосибирском прошло массовое крещение мобилизованных

Фото Под Новосибирском прошло массовое крещение мобилизованных
Фото Под Новосибирском прошло массовое крещение мобилизованных

Фото: «Новосибирская Митрополия», nskmitropolia.ru

55 мобилизованных крестились в храме микрорайона Щ под Новосибирском в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

В субботу, 12 ноября по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в микрорайоне «Щ» крестили 55 граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщает группа «Новосибирская Митрополия» во «ВКонтакте».

«Мобилизованные были доставлены в храм из пунктов формирования и слаживания подразделений. Таинство Крещения совершил помощник начальника Новосибирского высшего военного командного училища по работе с верующими протоиерей Виктор Гужва», — гласит объявление в группе.

Кроме того, в дар мобилизованным передали иконы, нательные крестики, пояса с текстом 90 псалма и молитвословы.

Отмечается, что церковные таинства и требы для призванных граждан, по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима, совершаются в храмах Новосибирской епархии безвозмездно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим благословил мобилизованных на крещение.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

Крещение
Новосибирская область
церковь
армия
военные
священнослужители
мобилизация
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