Путин подписал указ о службе иностранцев в Вооружённых силах РФ

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Президент подписал разрешающий службу в ВС РФ иностранцам указ.

В российских Вооружённых силах разрешено служить иностранным гражданам. Соответствующий указ в понедельник, 14 ноября, подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Настоящим положением определяются порядок прохождения военной службы в мирное время гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами — в Вооруженных силах Российской Федерации», — говорится в указе.

Новым указом глава государства внес изменения в положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное указом президента РФ от 16 сентября 1999 года № 1237.

Кроме того, в указе Путина сказано, что граждане, подвергавшиеся административному наказанию за употребление наркотиков, не смогут еще год после этого заключать контракт на службу в Вооруженных силах РФ.

Напомним, ранее в Новосибирской области выросло количество призывников с высшим образованием.