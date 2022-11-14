Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
20 идей по развитию России
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
20 идей по развитию России
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Семь пар двойняшек родились за вторую половину ноября

Фото Семь пар двойняшек родились за вторую половину ноября
Фото Семь пар двойняшек родились за вторую половину ноября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 7 по 14 ноября семь пар близнецов появились в Ленинградской области.

Управление ЗАГС Ленинградской области опубликовало статистику рождаемости за минувшую неделю: в городских и региональных роддомах на свет появился 231 малыш. Как уточняется в публикации издания Online.47, среди них насчитали семь пар двойняшек.

По данным ЗАГС, самые популярные имена прошедшей недели — Кира и Артём. Тем не менее, не обошлось и без неординарных вариантов: новорождённым дали имена Аврора, Мия, Юсиф и Теодор.

Как сообщал Сиб.фм ранее, в начале осени в Новосибирске произошёл «свадебный бум»: ЗАГСы Новосибирска в сентябре 2022 года зафиксировали резкий рост бракосочетаний.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Ленинградская область
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

134914
Пенсионеров ошарашила новость о прибавке с 1 января 2023 года: кому придут повышенные выплаты
97901
Новогодние каникулы в 2023 году будут длиннее: сколько дней отдыхаем в январе
34740
Уехавшие из-за мобилизации в Казахстан жители Новосибирска начали возвращаться обратно
23434
В Новосибирске рабочая неделя 14 ноября начнётся с дождей
21999
Организм кричит о болезни: эти симптомы по утрам могут быть признаком страшного недуга
21171
Всего одна капля! Косметолог посоветовала копеечное средство от морщин, если нет денег на ботокс
17702
Житель Новосибирска задержан за фейки об убитых солдатах в соцсетях