Семь пар двойняшек родились за вторую половину ноября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 7 по 14 ноября семь пар близнецов появились в Ленинградской области.

Управление ЗАГС Ленинградской области опубликовало статистику рождаемости за минувшую неделю: в городских и региональных роддомах на свет появился 231 малыш. Как уточняется в публикации издания Online.47, среди них насчитали семь пар двойняшек.

По данным ЗАГС, самые популярные имена прошедшей недели — Кира и Артём. Тем не менее, не обошлось и без неординарных вариантов: новорождённым дали имена Аврора, Мия, Юсиф и Теодор.

Как сообщал Сиб.фм ранее, в начале осени в Новосибирске произошёл «свадебный бум»: ЗАГСы Новосибирска в сентябре 2022 года зафиксировали резкий рост бракосочетаний.