Скоро все решится! Пророчество Ванги на 2023 год для России полностью спало с видением Матроны Московской

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Две, без сомнения, великие женщины радели всей душой за судьбу России. Ванга оставила много пророчеств на каждый год двадцать первого столетия, а Матронушка не привязывала свои пророчества к определённым датам, но её слова явно указывают на текущий непростой период жизни нашей страны.

Совпадения и пересечения

Исследователи жизни и наследия этих двух женщин, живших в разные исторические периоды, нашли любопытные пересечения и совпадения в их пророчествах относительно России. Анализируем вместе с вами.

Обострение, столкновения и кризис

В 2023 году Ванга предсказала для России и всего остального мира следующие события:

· стихийные катаклизмы;

· появление нового вируса, который будет обнаружен в Сибири осенью 2022 года, и приведет к огромному количеству жертв;

· продолжение пандемии (скорее всего забирать жизни людей в 2023 году будет уже новый вирус);

· изобретение медицинского препарата от онкологических заболеваний на рубеже 2022 — 2023 года;

· жесточайший демографический кризис, который станет естественным результатом пандемии и происходящих событий;

· обострение отношений Европы со странами Востока;

· столкновения на религиозной почве, которые могут перерасти в вооруженные столкновения;

· экономический кризис в США, который станет результатом действий их президента.

Жертвы, гипноз и утрата веры

По словам исследователей жизни Ванги, предсказание стихийных бедствий больше касается Европы, тогда как в России, каких-то глобальных природных катаклизмов не ожидается.

В своих пророчествах, Матрона Московская, никогда не привязывалась к конкретным датам, но толкователи её предсказаний едины во мнении, что некоторые из её предсказаний для России, говорят именно о событиях 2023 года:

· экономическая ситуация в стране будет ухудшаться;

· на планете будет огромнейшее число жертв (скорее всего, тут имеется в виду пандемия);

· и в России в частности, и в мире в целом, будет стремительно уменьшаться число верующих;

· люди будут находиться словно в гипнотическом состоянии (тут толкователи небезосновательно считают, что имеется ввиду влияние интернета на сознание людей);

· многим жителям земли придется перебраться жить под землю.

Совпадений в этих двух пророчествах, очевидно, много. Тоскливо осознавать, что мало в них хорошего и светлого. Видимо не зря Святая Матрона предупредила: «Грядет время, когда перед людьми будет нелегкий выбор, или хлеб, или крест...».