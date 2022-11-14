Уже страшно: в Сети обсуждают пророчество Жириновского на 2023 год для России

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Известный политический лидер Владимир Жириновский скончался чуть более полугода назад, однако его публичные выступления и прогнозы помнят до сих пор. В материале Сиб.фм вспоминаем его самые неожиданные предсказания.

Немирный, но важный 2022 год

«Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Это будет год немирный», — сказал Жириновский во время своего выступления в конце прошлого года.

Сложно переоценить такое описание событий, творящихся в мире. Лидер ЛДПР также подчеркивал, что все происходящее будет иметь особое значение для дальнейшего развития нашей страны. К сожалению, сам Жириновский уже не сможет узнать, насколько оказался прав.

Страшная трагедия Малазийского боинга

В июле 2014 года произошло страшное событие — разбился лайнер Boeing 777-200, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines. Он совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В этой катастрофе погибло 283 пассажира и 15 членов экипажа. Событие вызвало огромный резонанс в мире и сильно повлияло на отношения стран.

«Начнутся диверсии в Крыму, они собьют самолет какой-нибудь пассажирский, и все прекратят летать самолетами. Взорвут какой-то паром очередной, люди будут бояться пользоваться паромами», — говорил политик за месяц до катастрофы.

Международные отношения

«Ливия — это только репетиция. На очереди Сирия, Турция, Саудовская Аравия и, наконец, Иран. А в 2030-м готовится удар по Китаю», — сказал Владимир Вольфович в 2013 году.

Напомним, что после военных действий на территории Ливии, аналогичные события произошли и на территории Сирии. На вопросы журналистов о том, как эксцентричному политику удается так точно прогнозировать события, тот отвечал, что имеет достаточный объем знаний и обладает аналитическими способностями для оценки происходящего в мире. Жириновский не скрывал, что всегда говорит то, что считает нужным.

Рост цен на энергоресурсы

«Будете платить за газ тысячу евро, тысячу, я вам обещаю. А у вас таких денег нет, значит, будете замерзать», — обещал политик в 2006 году, обращаясь к Западу.

В 2022 году цены на газ в Европейских странах побили исторические максимумы. А рост цен на топливо в Америке вызвал небывалый резонанс, достигнув значения в семь долларов за галлон.

Борьба с терроризмом и надвигающиеся катаклизмы

«Век борьбы с терроризмом, самое плохое все случится в XXI веке. Планета уже истощена, мы все выжали, мы выкачали нефть, уголь, леса горят, экология. Страшные болезни и катаклизмы ждут нас, поэтому надо быть хорошо подготовленными. И Россия — единственная страна в мире, которая выиграет в этой ситуации», — говорил Владимир Жириновский в далеком 2003 году.

Беспорядки в Казахстане

«Я бы советовал, я сам оттуда, мои земляки, не надо ждать, когда будет большое обострение и, возможно, какие-то столкновения, переезжайте в Россию. Мы направили письмо министру внутренних дел, чтобы ускорили выдачу паспортов всем русским из Средней Азии и Казахстана», — в июле 2021 года лидер ЛДПР произнес пророческие слова, которые в скором будущем подтвердились: на территории Казахстана действительно начались массовые беспорядки.

Предсказания на 2036 год

Жириновский подумал о потомках и составил предсказания на будущее. Судьбоносным и переломным в истории он назвал 2036 год. По его мнению, к этому времени будут отменены визы между Россией, Сирией, Турцией, Ираком и Ираном. Эти государства образуют мощный союз. Также к этому времени наличные деньги полностью уйдут из обращения, а россияне забудут такое понятие, как пенсия.

Также политик настаивал, что к этому времени пройдет всеобщая компьютеризация и чипирование. Канут в прошлое документы на бумажном носителе, а все данные о гражданах будут храниться на специальной карточке. По словам Жириновского, к 2036 году человечество, наконец, достигнет небывалого технического прогресса и расстояния, наконец, перестанут быть проблемой.

Однако насколько все эти прогнозы правдивы, мы узнаем только в 2036 году, после того, как будет вскрыта капсула с последними прогнозами Владимира Вольфовича. Она хранится в Музее современной истории России.

Напомним, что 6 апреля, Вячеслав Володин сообщил о смерти Владимира Жириновского. Политический лидер был известен своей прямолинейностью и справедливостью. Так, например, в 2020 году Жириновский был готов просить Путина о помиловании Фургала, а также требовал отставки иркутского губернатора после массовой гибели людей.