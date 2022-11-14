В Новосибирске 32 километра дорог починят по программе БКД в 2023 году

Фото: Георгий Ланской / Сиб.фм

В 2023 году в Новосибирске запланирован ремонт 17 дорожных объектов общей длиной 32,5 км.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Новосибирске запланирован ремонт 17 дорожных объектов общей протяженностью 32,5 километра за 1,293 млрд рублей

«На момент начала реализации национального проекта в 2017 году доля автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, составляла 31,46%. По состоянию на конец 2022 года этот показатель составляет 69,8%. К концу 2024 года этот показатель необходимо довести до 82,3%, что соответствует протяженности не менее 413,4 км», — пояснил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константин Васильев.

В план 2023 года вошли следующие объекты:

переходящий с 2022 года ремонт ул. Ипподромской протяжённостью 3,6 км;

ремонт проспекта Дзержинского от ул. Королева до ул. Трикотажной (протяженность 0,7 км);

ремонт ул. Революции на участке от ул. Виктора Ващука до ул. Ленина (протяженность 0,85 км);

ремонт ул. Коммунистической от ул. Виктора Ващука до Красного проспекта (протяженность 0,7 км);

ремонт ул. Есенина от ул. Бориса Богаткова до ул. Волочаевской (протяженность 1,4 км);

ремонт ул. Красных Зорь (протяженность 3 км);

ремонт ул. Тайгинской от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Железнодорожной Новосибирского (сельского) района (протяженность 0,9 км);

ремонт ул. Народной от ул. Танковой до ул.

ремонт Советского шоссе на участке от границы ремонта в 2022 году до ул. Петухова (протяженность 1,58 км);

ремонт ул. Выставочной от ул. Котовского до ул. Планировочной (протяженность 0,6 км);

ремонт ул. Волховской от ул. Связистов до ул. 9-й Гвардейской Дивизии (протяженность 0,48 км);

ремонт ул. Кропоткина от Красного проспекта до ул. Трикотажной (протяженность 3,25 км);

ремонт ул. Связистов от границы ремонта в 2022 году до ул. Волховской (протяженность 0,8 км);

ремонт ул. Полтавской от ул. 9-й Гвардейской Дивизии до ул. Оборонной (протяженность 0,49 км);

ремонт ул. Большой на участке от 1-й Шоссейной до ул. 2-й Станционной (протяженность 4 км);

ремонт ул. Софийской от ул. Мухачева до границы города (протяженность 3,5 км);

ремонт дамбы ГЭС на всей протяженности (4,4 км);

ремонт ул. Иванова на участке от ул. Героев Труда до ул. Российской и на участке от границы ремонта 2022 года до границы города (протяженность 2,4 км).

«В настоящее время готовятся контрактные процедуры, до нового года мы планируем провести конкурсы по этим объектам, чтобы у подрядных организаций было время подготовиться к ремонтным работам и с наступлением подходящих температур выйти на свои объекты, – сообщил директор МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов.

Кроме того, на 2024 год запланирован ремонт еще 33 километров дорожного полотна на 22 объектах за 1,020 млрд рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске открыли дороги после обновления теплосетей.