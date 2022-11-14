В Тюмени создательницу наркофермы осудили на 3,5 года колонии

Фото: прокуратура Тюменской области

49-летняя жительница Тюмени полгода выращивала наркосодержащие растения в арендованной квартире.

В Тюмени вынесли обвинительный приговор женщине, которая выращивала коноплю. Её отправят на три с половиной года в колонию общего режима. Об этом сообщает Мегатюмень.

Местная жительница с января по май 2022 года выращивала коноплю, и из частей растений изготавливала наркотики. Всем этим она занималась в арендованной квартире. 30 мая 2022 года её задержали.

У тюменки изъяли 25 кустов наркосодержащего растения, 2,5 килограмма частей этих растений и более 5,3 кг готовых наркотических веществ.

Ранее Мегатюмень сообщала, что трое пьяных мужчин избили связанного скотчем друга.