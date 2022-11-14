«Вижу мертвых»: архивное пророчество на 2023 год Ванги ошеломило россиян

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Известная слепая провидица Ванга всегда предупреждала человечество о будущих бедах и испытаниях. Исследователи обнаружили еще одно архивное предсказание, которое ошеломило россиян.

Расшифрованное предсказание ясновидящей Ванги, найденное на одной из старых кассет, коснулось современности, и потомки провидицы ужаснулись, когда поняли, что в своих видениях болгарская провидица описывала не какую-то далекую реальность, а 2022 год и новую эпидемию, которая должна начаться уже осенью.

«Сегодня ты тут, завтра тебя нет. Чаше будут умирать дети. Человечество идет к безумию, людей заманивает зло, добра не видят. Вот что их в могилу сведет», — предсказала она.

По мнению ясновидящей, в 2022 году грядет некий катаклизм, который высвободит давно похороненную в недрах Сибири болезнь. Виной тому станет человеческая жадность. Ванга убеждена, что все произойдет потому, что по воле случая рядом с могильником, где захоронено некое опасное заболевание, вроде сибирской язвы, найдут месторождение золота, и именно работы по его добыче потревожат выжидающие своего часа вирусы.

«Вижу мертвых. Их так много, и они так быстро двигаются, что я не успеваю рассказывать, но я не могу остановить их движение», — пророчила Ванга.

Также она была уверена, что пришедший из Сибири вирус будет смертельно опасным для детей, так как его мутация для них станет фатальной. Относиться к этим словам в современности стали намного серьезнее, ведь действительно одна их мутаций вируса значимо повысила уровень заболеваемости среди детей.

В то же время Ванга предсказала и хорошие события. Так, по ее мнению, врачи найдут способ вылечить людей от некоторых болезней, среди них: диабет, лейкемия, псориаз, которые проявляются от стресса, страха, волнений.

«Мир научится бороться с этими недугами и возьмет их под контроль», — верила она.

Что касается 2023 года, то незадолго до своей смерти Ванга сказала о том, какое будущее будет у российского государства.

«Россия выберется, выпрямится! Будет много проблем, но Россия — это Россия! Россия — это мать!» — предрекла ясновидящая.

Ранее, Сиб.фм писал о том, что раскрыто пророчество Ванги о человеке с железной палкой. Найдено предсказание Жириновского о победе России, а также слепая провидица указала на нового союзника России.

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