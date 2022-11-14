Восемь щенят и собаку приютили пожарные в части

Фото предоставлено пресс-службой МЧС по Красноярскому краю

Возвращавшиеся с тушения пожара спасатели забрали с собой взрослую собаку и её восемь щенков.

14 ноября издание «Проспект Мира» рассказало о пожарных Берёзовского района, которые спасли собаку с восемью щенками. Спасатели возвращались с очередного тушения, когда за ними начала бежать скулящая и лающая собака. Мужчины пошли за ней и вышли к большому полю, которое было укрыто снегом — там находились восемь щенков.

И щенят, и их маму пожарные забрали с собой в часть: теперь питомцы живут в деревянной будке и ждут, когда у каждого из них появится новый дом.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю, на 14 ноября вся щенячья семья в полном составе.

Недавно Сиб.фм писал о собаке Дине, которая травмировала лапы, пытаясь догнать поезд с хозяйкой: позже женщина попросила усыпить питомицу с ампутированной лапой, но ветеринарам удалось спасти животное, которому теперь ищут новый дом.