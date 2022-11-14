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общество

Всего одна капля! Косметолог посоветовала копеечное средство от морщин, если нет денег на ботокс

Фото Всего одна капля! Косметолог посоветовала копеечное средство от морщин, если нет денег на ботокс
Фото Всего одна капля! Косметолог посоветовала копеечное средство от морщин, если нет денег на ботокс

Freepik, authors: Lacheev, Aja Koska, Zarina Lukash, puhimec, FreshSplash, PeopleImages, simarik, glegorly

Врач-дерматолог, косметолог Елизавета Буйденок назвала эффективные и безопасные средства, которые подтянут и омолодят кожу без особых денежных затрат.

Пилинг с хлористым кальцием

Фото Всего одна капля! Косметолог посоветовала копеечное средство от морщин, если нет денег на ботокс 2

Для такого шикарного ухода потребуется лишь зайти в аптеку за ампулой 5% хлористого кальция и в хозяйственный магазин за детским мылом.

«На очищенную кожу вначале ватным диском наносится раствор 5% хлористого кальция, затем этим же ватным диском вспенивается детское мыло, и уже мыльным раствором обрабатывается кожа. Далее следует обильно умыться водой. На коже образуются катышки, которые представляют собой частички старой огрубевшей кожи. Курс такого домашнего пилинга составляет 4-5 процедур с периодичностью раз в неделю», – рассказала врач-дерматолог.

Спитой кофе

Фото Всего одна капля! Косметолог посоветовала копеечное средство от морщин, если нет денег на ботокс 3

По слова специалиста, это идеально средство для гладкой кожи и тела. Небольшое количество свежемолотого спитого кофе можно добавить в гель для душа или умывалку для лица, и произвести легкий массаж любых частей тела. Мелкие частички кофе отлично отшелушивают верхний слой кожи и активизируют миркоциркуляцию, что сделает цвет лица свежим и отдохнувшим, а кожу тела приятной на ощупь, говорит Буйденок.

Зеленый чай

Фото Всего одна капля! Косметолог посоветовала копеечное средство от морщин, если нет денег на ботокс 4

Как объяснила косметолог, зеленый чай богат антиоксидантами, что очень полезно для организма. Кожа также нуждается в данных защитниках.

«Берем листовой зеленый чай без добавок, завариваем и замораживаем в обычных формочках для льда, а далее каждое утро осуществляем массаж лица кубиком данного льда. Простой совет, который будет бодрить и тонизировать кожу, а вместе с этим улучшать цвет лица, уменьшать отечность и сдерживать появление новых сосудиков на лице», – делится Буйденок.

Витамины

Фото Всего одна капля! Косметолог посоветовала копеечное средство от морщин, если нет денег на ботокс 5

Обладательницам сухой кожи, как на лице, так и на теле часто приходится вымазывать на себя тонну дорогостоящих увлажняющих кремов. Хотя, зайдя в аптеку, можно приобрести идеальное питающее витаминизированное средство в виде мази «Радевит» и «Крема после бритья с витамином F». Мазь отлично подойдет для увлажнения кожи рук и тела, а крем, соответственно, для лица, советует специалист.

Соль

Фото Всего одна капля! Косметолог посоветовала копеечное средство от морщин, если нет денег на ботокс 6

Косметолог рассказала, что давить прыщи самостоятельно — плохая идея, а вот вытянуть гной за счет такого физического явления как осмос — хорошая.

«Итак, в аптеке покупаем инсулиновый шприц с тонкой иголкой и хлоргексидин. Дома готовим теплый солевой раствор — в столовой ложке горячей воды растворяем три щепотки соли. Протираем кожу антисептиком Хлоргексидином, далее аккуратно прокалываем кожу в области белой головки, ничего не давим, и прикладываем ватку, смоченную в солевом растворе, заклеиваем область пластырем. Идеально это делать на ночь, тогда на утро от большого гнойного прыща не останется и следа», – делится эксперт.

Ретиноевая мазь

Фото Всего одна капля! Косметолог посоветовала копеечное средство от морщин, если нет денег на ботокс 7

Ретинол — это мегаэффективный и популярный компонент в отношении борьбы с морщинами. Именно его часто включают в дорогие anti-age кремы. Но внимание: этот компонент можно купить свободно в аптеке в виде ретиноевой мазь. Спустя несколько недель использования данного средства заметно улучшается качество кожи, уменьшается глубина морщин, и осветляются пигментные пятна.

«Нужно наносить мазь тонким слоем на ночь, возможно, некое шелушение кожи. Но мазь нельзя применять летом или только при условии использования днем косметики с солнцезащитным фактором», – рассказала Елизавета Буйденок.

Пемза

Фото Всего одна капля! Косметолог посоветовала копеечное средство от морщин, если нет денег на ботокс 8

Пемза позволяет не только сделать пяточки гладкими, но и выровнять шрамы и неровности кожи вместо дорогущих лазерных процедур. Важно понимать, что процесс этот небыстрый, но эффективный.

«Систематически раз в неделю до легкой красноты нужно тереть пемзой область несовершенств кожи. Внимание: до легкой красноты! После чего на коже не остается ни крови, ни корочек, в противном случае можно только навредить себе», – поделилась косметолог.

Ранее Сиб.фм писал о том, что маски с яичным желтком помогут омолодиться. Напомним, косметолог рассказала о лучших уходовых средствах, а также стало известно, почему нельзя увлекаться инъекциями.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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