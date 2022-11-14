Всего одна капля! Косметолог посоветовала копеечное средство от морщин, если нет денег на ботокс

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Врач-дерматолог, косметолог Елизавета Буйденок назвала эффективные и безопасные средства, которые подтянут и омолодят кожу без особых денежных затрат.

Пилинг с хлористым кальцием

Для такого шикарного ухода потребуется лишь зайти в аптеку за ампулой 5% хлористого кальция и в хозяйственный магазин за детским мылом.

«На очищенную кожу вначале ватным диском наносится раствор 5% хлористого кальция, затем этим же ватным диском вспенивается детское мыло, и уже мыльным раствором обрабатывается кожа. Далее следует обильно умыться водой. На коже образуются катышки, которые представляют собой частички старой огрубевшей кожи. Курс такого домашнего пилинга составляет 4-5 процедур с периодичностью раз в неделю», – рассказала врач-дерматолог.

Спитой кофе

По слова специалиста, это идеально средство для гладкой кожи и тела. Небольшое количество свежемолотого спитого кофе можно добавить в гель для душа или умывалку для лица, и произвести легкий массаж любых частей тела. Мелкие частички кофе отлично отшелушивают верхний слой кожи и активизируют миркоциркуляцию, что сделает цвет лица свежим и отдохнувшим, а кожу тела приятной на ощупь, говорит Буйденок.

Зеленый чай

Как объяснила косметолог, зеленый чай богат антиоксидантами, что очень полезно для организма. Кожа также нуждается в данных защитниках.

«Берем листовой зеленый чай без добавок, завариваем и замораживаем в обычных формочках для льда, а далее каждое утро осуществляем массаж лица кубиком данного льда. Простой совет, который будет бодрить и тонизировать кожу, а вместе с этим улучшать цвет лица, уменьшать отечность и сдерживать появление новых сосудиков на лице», – делится Буйденок.

Витамины

Обладательницам сухой кожи, как на лице, так и на теле часто приходится вымазывать на себя тонну дорогостоящих увлажняющих кремов. Хотя, зайдя в аптеку, можно приобрести идеальное питающее витаминизированное средство в виде мази «Радевит» и «Крема после бритья с витамином F». Мазь отлично подойдет для увлажнения кожи рук и тела, а крем, соответственно, для лица, советует специалист.

Соль

Косметолог рассказала, что давить прыщи самостоятельно — плохая идея, а вот вытянуть гной за счет такого физического явления как осмос — хорошая.

«Итак, в аптеке покупаем инсулиновый шприц с тонкой иголкой и хлоргексидин. Дома готовим теплый солевой раствор — в столовой ложке горячей воды растворяем три щепотки соли. Протираем кожу антисептиком Хлоргексидином, далее аккуратно прокалываем кожу в области белой головки, ничего не давим, и прикладываем ватку, смоченную в солевом растворе, заклеиваем область пластырем. Идеально это делать на ночь, тогда на утро от большого гнойного прыща не останется и следа», – делится эксперт.

Ретиноевая мазь

Ретинол — это мегаэффективный и популярный компонент в отношении борьбы с морщинами. Именно его часто включают в дорогие anti-age кремы. Но внимание: этот компонент можно купить свободно в аптеке в виде ретиноевой мазь. Спустя несколько недель использования данного средства заметно улучшается качество кожи, уменьшается глубина морщин, и осветляются пигментные пятна.

«Нужно наносить мазь тонким слоем на ночь, возможно, некое шелушение кожи. Но мазь нельзя применять летом или только при условии использования днем косметики с солнцезащитным фактором», – рассказала Елизавета Буйденок.

Пемза

Пемза позволяет не только сделать пяточки гладкими, но и выровнять шрамы и неровности кожи вместо дорогущих лазерных процедур. Важно понимать, что процесс этот небыстрый, но эффективный.

«Систематически раз в неделю до легкой красноты нужно тереть пемзой область несовершенств кожи. Внимание: до легкой красноты! После чего на коже не остается ни крови, ни корочек, в противном случае можно только навредить себе», – поделилась косметолог.

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