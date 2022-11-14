Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

бизнес экономика общество

ВТБ первым публично представил операции в цифровых рублях в своем мобильном приложении

Фото ВТБ первым публично представил операции в цифровых рублях в своем мобильном приложении
Фото ВТБ первым публично представил операции в цифровых рублях в своем мобильном приложении

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

ВТБ в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2022 первым из российских банков представил прототип сервиса в мобильном приложении ВТБ Онлайн по открытию и пополнению цифрового кошелька на Платформе Банка России, а также переводу цифровых рублей между клиентами С2С и С2В. Сервис в тестовом режиме станет доступен части клиентов в 2023 году.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, открыть кошелек в цифровых рублях в мобильном приложении ВТБ Онлайн можно будет в режиме реального времени. Следующим шагом станет оплата цифровыми рублями товаров и услуг уже привычным способом – с помощью переводов по QR-коду.

«Сейчас мы находимся на стадии тестирования операций по открытию кошельков юридическим лицам, нам уже удалось в тестовом режиме зарегистрировать юрлицо и открыть ему кошелек, а также сформировать статический QR-код для оплаты покупки. Важно отметить одно из главных преимуществ Платформы цифрового рубля – это вывод платежей на совершенно новый уровень безопасности и прозрачности», – сообщил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик в рамках форума.

Банк также продемонстрировал сквозной сервис покупки цифровых финансовых активов (ЦФА) за цифровые рубли, который станет доступен клиентам уже в следующем году. Сервис полностью бесшовный и позволяет клиентам совершить покупку через привычное для них банковское приложение. Проект реализован совместно с платформой «Атомайз».

«ВТБ с опережением первоначальных сроков движется к запуску цифрового рубля. В начале года мы провели успешное тестирование операций с цифровыми рублями, выпущенными на тестовой версии Платформы цифрового рубля Банка России, а уже осенью приступили к тестированию покупки цифровых финансовых активов за цифровые рубли. Ожидаем, что уже в 2024 году наши клиенты в числе первых смогут обменивать безналичные рубли на цифровые. Технология обеспечивает высокий уровень безопасности, будет понятной и не потребует от клиентов специального обучения», – отметил Святослав Островский, член правления ВТБ.

Ранее банк прогнозировал рост инвестиций в цифровые финактивы, которые в ближайшие несколько лет начнут активно развиваться как альтернатива классическому инвестированию. В первую очередь, этот инструмент интересен криптовалютным трейдерам, так как технология создания и работы ЦФА основана на базе блокчейна. Одним из основных предназначений ЦФА является уход от депозитариев, бумажных версий активов и ускорение темпов цифровизации экономики и бизнеса.

Справка:

«Атомайз» – первая токенизационная платформа, получившая от Банка России статус оператора информационной системы по выпуску и обращению цифровых финансовых активов (ЦФА). Одним из владельцев является «Интеррос Капитал». Решение «Атомайз» на базе блокчейна и смарт-контрактов позволяет бизнесу работать напрямую с инвесторами и привлекать финансирование через ЦФА. Это удобно и выгодно как для эмитентов, так и для инвесторов. В 2022 году на платформе «Атомайз» состоялись около 10 выпусков, в том числе первый в России ЦФА на палладий. Среди задач, которые ставит перед собой команда «Атомайз», – развивать новый рынок цифровых финансовых инструментов, используя преимущества современных технологий.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

ВТБ
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

128849
Пенсионеров ошарашила новость о прибавке с 1 января 2023 года: кому придут повышенные выплаты
82352
Новогодние каникулы в 2023 году будут длиннее: сколько дней отдыхаем в январе
32573
Уехавшие из-за мобилизации в Казахстан жители Новосибирска начали возвращаться обратно
23327
В Новосибирске рабочая неделя 14 ноября начнётся с дождей
21401
Организм кричит о болезни: эти симптомы по утрам могут быть признаком страшного недуга
21062
Всего одна капля! Косметолог посоветовала копеечное средство от морщин, если нет денег на ботокс
17652
Житель Новосибирска задержан за фейки об убитых солдатах в соцсетях