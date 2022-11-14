«Зелёный господарь»: тайное пророчество Ванги о Зеленском ошеломило россиян

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Удивительные слова болгарской провидицы Ванги о Владимире Зеленском не могут быть простым совпадением. А ведь они были произнесены еще в 90-е годы, тогда Украине предстояло сменить многих президентов.

Ключевые фразы бабы Ванги

Точная цитата слов Вангелии звучит так: «Порох падет, и придет ему на смену зеленый господарь». Также Ванга в своих пророчествах упоминала еще одну ключевую фигуру, которая не так давно появилась на мировой политической арене. Прорицательница рассказывала, что «воцарится на земле украинской князь Владимир». Ванга окрестила его «кровавым царем», потому что придет он править туда, где все залито кровью и лежат тела умерших соотечественников.

Явное сходство

Говорила Ванга и о том, что будет князь Владимир из народа, и по началу его не будут воспринимать всерьез, поскольку «раньше он только и делал, что шутил и смеялся». Астрологи нашли в этих описаниях явное сходство с Владимиром Зеленским.

Также Ванга предсказывала, что князь Владимир не сможет до конца утихомирить гражданскую войну, но сможет снова соединить воедино вышедшие из состава Украины ранее земли. Астрологи предполагают, что речь идет о ЛНР, ДНР и Республике Крым.

Рассказала родственнику

Один из родственников Ванги, родом из Украины, как-то в беседе с ней поинтересовался судьбой своей родины. На что Вангелия ответила: «Война там будет, война страшная. Разрушат там все, что можно разрушить, друг друга поубивают, много правителей сменится. Придет порох — развяжет войну. Потом зеленый господарь придет: веселый, хороший, всем будет нравиться, но заведет туда, что чуть ли не в рабство сдаваться придется», — рассказал мужчина пугающие подробности предсказания.

Когда придет восьмой

По словам одной из приближенных к предсказательнице Ванге, она предвидела мир и покой в Украине. Однако это произойдёт только тогда, когда «придёт восьмой». Исследователи пророчеств Ванги предполагают, что речь идёт о восьмом президенте Украины. Для справки: Владимир Зеленский — шестой руководитель страны.

В среде многочисленных исследователей жизни Ванги есть мнение, что к 2024 году, конфликтующие на Украине стороны должны прийти к компромиссу, и ситуация нормализоваться. По всей видимости, это будет заслуга нового руководителя страны. Скорее всего, речь идёт не о президенте Владимире Зеленском, а о новом президенте, но кто это будет — покажет время.