Все дело в МРОТе: на сколько с 1 января 2023 вырастут пенсии, материнской капитал и социальные пособия

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Многие социальные выплаты в России привязаны к минимальному размеру оплаты труда. В грядущем 2023 году МРОТ увеличится сразу на 6,3 %. Текущий его размер — 15 279 рублей, новый — 16 242 рублей.

Рост соцподдержки не остановится

В 2023 году будут увеличены практически все социальные выплаты и пособия. Финансовые средства на это заложены в бюджете на 2023-2025 годы: «Рост социальной поддержки не остановится и далее, и к 2024 году увеличится в полтора раза, а 2025-му — в два раза по сравнению с нынешним периодом», заверила депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с «Парламентской газетой».

Новые суммы-2023

1. Зарплату меньше 16 242 рублей с января 2023 года платить россиянам будет нельзя.

2. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности:

· до 5-ти лет стажа — 49 923 рубля;

· от 5 до 8 лет стажа — 66 564 рубля;

· более 8 лет — 83 204 рубля.

3. Минимальный размер пенсии — 12 363 рубля, а среднегодовой — 21 862 рубля:

· страховую пенсию по старости для неработающих пенсионеров увеличат на 4,8 %;

· социальную — на 3,3 %.

4. Маткапитал:

· на первого ребенка — 589,5 тысячи рублей (на 65 тысяч больше, чем в 2022 году );

· на второго ребенка — 779 тысяч рублей (на 85,9 тысячи больше, чем в нынешнем году);

· если семья уже получила сертификат на первенца, то в этом случае размер госпомощи составит 189,5 тысячи рублей (разница между маткапитала на первого и второго ребенка);

5. Единовременное пособие при рождении ребенка — 23 011 рублей.

6. Пособие по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней — 383 179 рублей.

7. Размер денежной компенсации по больничным листам родившим женщинам — 83 204 рублей в месяц.

8. Размер нового универсального пособия нуждающимся семьям с детьми — 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума в зависимости от среднедушевого дохода семьи с низким доходом.