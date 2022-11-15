Облысеете постепенно: шампуни с этими веществами провоцируют выпадение волос

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По мнению современных врачей-трихологов, всего два компонента в составе шампуня способны привести к облысению. Но, с другой стороны, есть вещества-помощники для роста пышной и здоровой шевелюры.

Частые причины выпадения волос

Медики констатируют факт увеличения случаев выпадения волос по причинам, не связанным с наследственностью или тяжёлыми недугами:

· пережитой стресс,

· резкое похудение,

· перенесенная инфекция,

· некачественный шампунь.

Независимо от причин, следует начать с трихограммы, советует врач-дерматовенеролог Минского городского клинического кожно-венерологического диспансера Светлана Якубовская.

По мнению врачей-трихологов, даже дорогой шампунь способен значительно проредить шевелюру. И наоборот, обычный шампунь из масс-маркета прибавит волос и здоровья коже головы.

Цена – не показатель качества

Специалисты настоятельно рекомендуют избегать шампуней, в составе которых значится всего два «врага» волос:

· лауретсульфата,

· силиконы.

Любой трихолог одобрит ваш выбор, если в шампуне будет присутствовать пантенол и кератин. При этом, цена не имеет большого значения.

Продукты-помощники

Если выпадение волос стало критичным, то стоит пересмотреть рацион своего питания: «Для всего организма, и для здоровья волос в частности, будет полезным включение в рацион морепродуктов. В них содержатся Омега-3 жирные кислоты, нужные волосам. Не лишними будут мясные продукты, злаки, шпинат (полезен наличием биотина)», советует врач-дерматолог Светлана Якубовская.