Озорная морковка: в каких платьях лучше встречать Новый год 2023, чтобы задобрить Кролика

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Простенько, но со вкусом – такие новогодние наряды оценит хозяин грядущего 2023 года чёрный водяной Кролик. Этот символ встречается в китайском гороскопе один раз в 60 лет.
На Востоке кролик считается символом плодовитости и ловкости. Его характерные черты – нежность и гибкость. Потому ему понравятся наряды с простым кроем, но элегантным силуэтом и обязательно из дорогих тканей: бархат, шифон, шёлк, атлас. Что касается цвета, то допускаются тона, которые не разозлят Кролика:
· молочный;
· кремовый;
· слоновая кость;
· жемчужный;
· пепельный;
· серо-розовый.
Если вы желаете притянуть успех и богатство в год Кролика, то встречайте Новый 2023 год в наряде синего цвета. Именно синий будет полностью ассоциироваться с водной гладью, а легкий блеск на ткани напомнит Кролику водные блики. Бирюза, изумруд, светло- голубой — цветовая палитра, идеально соответствующая стихии воды.
Есть оттенки, которые Кролику не по душе: темно-жёлтый и белый. Таким нарядом вы оттолкнёте символ года от себя. А чтобы окончательно не спугнуть Черного Водяного Кролика, старайтесь избегать в своем наряде натурального лисьего меха и изображений лисы, а также наряды с изображением символа года — хозяин предстоящего года не потерпит конкуренции, и такой фасон посчитает для себя вызовом.
Если отвлечься от символа года и перенаправить свой взгляд на модные тенденции, то можно выбрать один из дизайнерских вариантов новогоднего образа:
· блестящие наряды с преобладанием эффекта струящейся воды;
· омбре — сочетание изысканности и роскоши, позволяющее создать неотразимый образ в новогоднюю ночь;
· чёрные платья с кружевом, фасоны однотонного цвета с темным кружевом, модели, в которых сочетается несколько гармоничных оттенков материи;
· фасоны в черно-оранжевом цвете в новогоднюю ночь станут изумительным нарядом в год Кролика.
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