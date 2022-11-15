Озорная морковка: в каких платьях лучше встречать Новый год 2023, чтобы задобрить Кролика

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Простенько, но со вкусом – такие новогодние наряды оценит хозяин грядущего 2023 года чёрный водяной Кролик. Этот символ встречается в китайском гороскопе один раз в 60 лет.

Восточные тонкости

На Востоке кролик считается символом плодовитости и ловкости. Его характерные черты – нежность и гибкость. Потому ему понравятся наряды с простым кроем, но элегантным силуэтом и обязательно из дорогих тканей: бархат, шифон, шёлк, атлас. Что касается цвета, то допускаются тона, которые не разозлят Кролика:

· молочный;

· кремовый;

· слоновая кость;

· жемчужный;

· пепельный;

· серо-розовый.

Контрольный «синий» выстрел

Если вы желаете притянуть успех и богатство в год Кролика, то встречайте Новый 2023 год в наряде синего цвета. Именно синий будет полностью ассоциироваться с водной гладью, а легкий блеск на ткани напомнит Кролику водные блики. Бирюза, изумруд, светло- голубой — цветовая палитра, идеально соответствующая стихии воды.

Цвета-антагонисты

Есть оттенки, которые Кролику не по душе: темно-жёлтый и белый. Таким нарядом вы оттолкнёте символ года от себя. А чтобы окончательно не спугнуть Черного Водяного Кролика, старайтесь избегать в своем наряде натурального лисьего меха и изображений лисы, а также наряды с изображением символа года — хозяин предстоящего года не потерпит конкуренции, и такой фасон посчитает для себя вызовом.

Дизайнерские тренды 2023

Если отвлечься от символа года и перенаправить свой взгляд на модные тенденции, то можно выбрать один из дизайнерских вариантов новогоднего образа:

· блестящие наряды с преобладанием эффекта струящейся воды;

· омбре — сочетание изысканности и роскоши, позволяющее создать неотразимый образ в новогоднюю ночь;

· чёрные платья с кружевом, фасоны однотонного цвета с темным кружевом, модели, в которых сочетается несколько гармоничных оттенков материи;

· фасоны в черно-оранжевом цвете в новогоднюю ночь станут изумительным нарядом в год Кролика.